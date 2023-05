Sendte Vidar til himmels

Stavanger — Brodd tok ledelsen hjemme på Midjord ved Liban Ali Abdi, på en nydelig overgang etter 56 minutter, og så lenge ut til å ta seg til 2. runde av NM for første gang siden 1979.

Så våknet Vidar.

Først utlignet Jacob Jørgensen på frispark etter 71 minutter og det luktet litt ekstraomganger. Det ville ikke Lukas Kristoffersen Emanuelsen ha noe av og dundret inn vinnermålet fra distanse etter 81 minutter.

– Helt fantastisk! Jeg klarte ikke å skyte direkte og skar i stedet inn for å skyte. Deilig å vinne denne kampen. Nå håper vi på Viking, sier matchvinneren til RA.

Han jublet selvsagt som besatt etter perlescoringen. Målet sørger fort for at Vidar får en drømmekamp mot Viking hjemme på Lassa i 2. runde. Det er kjekt i seg selv, men feiringen til Kristoffersen Emanuelsen vitnet også på at det er i ferd med å bygge seg opp litt rivalisering mellom Brodd og Vidar – klubbene som kjemper om å være nest best i Stavanger.

Det er ikke helt Brodd-VBK-nivå ennå, men det har tent bra til i de siste møtene mellom de to klubbene. Slik var det også torsdag.

– Det er i ferd med å bli litt rivalisering på gang, bekrefter Vidar-spilleren.

I de to andre 1. rundekampene med lokale lag torsdag kveld tapte Staal 2–1 hjemme for FKH. Sandnes Ulf vant 6–1 borte mot Djerv 1919.

Saken oppdateres …

