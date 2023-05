Jubilerer med cupfest mot Viking: – Noe av sjarmen

På Knudamyrå, litt opp på fjellet fra industriområdet på Forus, holder Forus og Gausel Idrettslag til. Siden 1983 har barn og unge i nærområdet flokket til FGI for å spille fotball, og de siste 19 årene kun en sykkeltur unna stjernene i Jåttåvågen – som de fleste på A-laget i 4. divisjon heier på.

Onsdag forandres det. Da er Viking motstander i cupens første runde, og kan bli det første laget som slår FGIs A-lag på Knudamyrå i en offisiell kamp siden serieåpningen i 2022.

At det blir en cupfest på Knudamyrå er det iallfall ingen tvil om. Det blir jubileumskake og fotballens David mot Goliat.

– Det kunne vel ikke vært bedre lagt opp enn akkurat det, i tillegg til at det er første gang vi er i første runde av cupen, sier FGIs daglige leder Morten Landråk-Sæther til RA.

Én ting er de glade amatørene på A-laget som får spille kamp mot et lag fra Eliteserien, men hele klubbens barn og unge får komme gratis inn.

Målet til FGI er naturligvis at kampen skal inspirere de unge.

– Helt klart. En ting er de som skal spille kampen mot Viking – folk som spiller med kompisgjengen i 4. divisjon. Det er den største kampen de kommer til å spille. Trenerne får se utviklingen fra 5. divisjon til Viking i cupen. Det inspirerer veldig for de små som får se Viking komme til Knudamyrå og se de lokale heltene spille mot dem, sier Landråk-Sæther.

Hovedtreneren er Brodd-spiller Adam Dahl Assad, som ved siden av spill i 3. divisjon på Midjord har en deltidsstilling i FGI med A-laget og FFO.

Fotball på Forus

Fasilitetene er naturligvis også annerledes fra det Viking møter i det daglige. Fra over 15.000 seter i Jåttåvågen er overgangen til ingen tribune stor. Det forventes over 1000 tilskuere på Knudamyrå, og alle blir stående rundt banen og i skråninger. Det kan derfor være lurt å være tidlig ute om man skal få god pass. Tidligere har det vært rundt 800 personer rundt banen, og den rekorden blir etter alle solemerker slått onsdag kveld.

Det er billettsalg, og klubben har satt en grense på 2000 tilskuere på anlegget.

– Folk må stå, det er vel noe av sjarmen med første runde i cupen. Det blir ikke seter og tak over hodet, sier FGI-lederen.

Knudamyrå er et kommunalt anlegg, men klubben er allerede i gang med å forberede. A-lagets lagleder har forberedt seg med å klippe skråningene, mens kommunen har satt nye nett i målene.

Stavanger kommune var innom mandag for å skifte nett i målene på Knudamyrå. (Kristoffer Knutsen)

Knudamyrå Idrettspark har ikke tribune, men plass rundt banen. (Kristoffer Knutsen)

Cupbombe mot Viking?

Alt ligger til rette for det som skal skje på banen. Der tror ikke Landråk-Sæther at det blir undervurdert, og skimter et håp om en cupbombe.

– Er dere fornøyde med å bare være i første runde av cupen for første gang, eller er dere klare til å detonere en cupbombe?

– Nå har ikke dette laget tapt på hjemmebane i obligatorisk kamp siden første serierunde i fjor. Det som er vanskelig er at de fleste heier på Viking til vanlig. Da må vi til cupfinale hvis vi detonerer en cupbombe, sier Landråk-Sæther – og utdyper:

– Jeg tror ikke Viking kommer til Knudamyrå og undervurderer oss. Selv om Viking vinner ti av ti kamper skal kampen spilles – og cup er cup, sier han.

Morten Landråk-Sæther har både FGI- og Viking-skjerf hengende på kontoret. (Kristoffer Knutsen)

– Gjør det godt økonomisk med cupkamp?

– Ja, når vi kan selge billetter. Det gjør vi ikke til vanlig, men er et bidrag som er med på å sikre at vi kan gi et godt tilbud til barn og unge. Vi satser på godt kiosksalg, og det er sponsorer som er med på denne kampen. Det gjør godt for klubbkassen til en breddeklubb, slår Landråk-Sæther fast.

Cupkampen starter klokken 18.00, og allerede dagen etter møtes Brodd og Vidar til duell på Midjord i cupens første runde. Samtidig skal Sandnes Ulf til Haugesund for spille om avansement mot Djerv 1919. Da spilles også Staal-FK Haugesund.

---

FAKTA

Forus og Gausel IL

Stiftet: 1983

Idretter: Fotball, håndball, basketball og allidrett.

Medlemmer: Cirka 1100.

Hjemmebane: Knudamyrå Idrettspark

A-lagstrener: Adam Dahl Assad

Daglig leder: Morten Landråk-Sæther

---