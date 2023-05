Vidar vant hett byderby: - Mer enn tre poeng

Et skikkelig derby, rundt 700 tilskuere og taklinger det luktet svidd av. Og et Vidar som så imponerende solide og strukturerte ut. Det er ikke ofte Brodd taper hjemme på Midjord. Det gjorde de lørdag etter mål fra Chris André Formo og Mats Gramstad. sitnevnte, som scoret 2-0-målet på straffe, var meget godt fornøyd.

– De er vanskelige å score på, men vi kunne satt inn flere mål også. Alle var på i dag. Det behøves i slike kamper. Proft gjennomført, sier Vidar-spissen til RA.





Seieren gjør at Vidar for alvor har meldt seg på i toppstriden i 3. divisjon avdeling 3. Tap ville gitt nok en sesong med jaging. Nå er Lassa-klubben med.

– Betydningen er stor. En veldig deilig seier. Nå har vi heng på toppen. Det kjennes som om dette handlet om mer enn tre poeng, sier Gramstad.

Lover at Brodd skal bite fra seg

Han håper seieren markerer litt av en skifte etter noen sesonger hvor Brodd har vært solide. Hans tidligere lagkamerat i Vidar Øyvind Nilsen, som gikk til Brodd foran denne sesongen, er ikke helt enig.

– Dette var bare én av 26 kamper i serien. Det er ikke dette som avgjør om vi rykker opp eller ikke. Vi skal bite fra oss, sier Nilsen.

Brodd-forsvareren ser samtidig at Vidar framstår annerledes og mer solide under sitt nye trenerteam.

– De har yngre og mer sultne spillere nå. Det skaper en energi hos dem, erkjenner Nilsen.

Han mener Brodd slet med å sette opp de rette spillerne i de rette situasjonene denne gangen. Samtidig mener han at baklengsmålene burde vært unngått. Spesielt situasjonen hvor han fikk straffe mot seg.

– Det var ikke straffe og det første målet var også for lettvint, mener Nilsen.

Harde taklinger

Nilsen fikk for øvrig et tidlig gult kort for en voldsom takling. Da var svært mange av hans tidligere lagkamerater fra Vidar på pletten for å provosere litt i håp om at han skulle koke over å få det røde. I beste derby-stil prøvde Mats Gramstad seg flere ganger.

– Jeg kjenner jo Nilsen godt og vet at med et tidlig gult kan det være smart å oppsøke dueller med ham, men han holdt seg på banen, sier en glisende Gramstad.

De to lagene møtes for øvrig om kort tid igjen på Midjord til 1. rundekamp i NM. Om rammen blir like bra da blir det en fest. Selv Vidars Mats Gramstad hadde ingen problemer med å rose arrangementet lørdag.

– En helt fantastisk ramme! Det skal Brodd ha. Dette er de gode på, avslutter Gramstad.