Han kan fortsatt trylle

Stavanger — Vingen, som har erfaring fra toppfotballen fra Viking, Nest-Sotra og EIK, har et steg og noen dribleferdigheter som i sannhetens navn ikke hører hjemme i 3. divisjon.

Det satte han selv to streker under da han punkterte duellen mellom øst og vest i Stavanger med Brodds tredje mål på fem minutter.

De Souza dro seg forbi Madla-forsvaret, dro keeper opp i pølsebuen, og scoret kontrollert.

– Jeg følte keeper var såpass tett på meg at jeg ikke var komfortabel med å chippe over ham. Da var det bedre å gjøre det slik. Faktisk var jeg oppi en helt lik situasjon mot Madla i en treningskamp før sesongstart. Da scoret jeg ikke, sier «Jeffy» til RA – og gliser godt.

Ikke store ambisjoner mer

Selv om trollmannen fra Midjord ble toppscorer for laget i fjor, og fortsatt holder meget høyt nivå, er toppfotballen et tilbakelagt stadium.

– Nå er min eneste ambisjon å være her og ha det gøy med Brodd. Jeg har to små gutter hjemme og har blitt 27 år. Egentlig skal jeg bare være glad at jeg får lov hjemmefra å drive på med dette.

3-0-seieren over Madla gjør at Brodd start på sesongen begynner å se bra ut – til tross for tapet mot Viking 2 i premieren. De grønne fra Storhaug blir fort å regne med i opprykkskampen igjen. Samtidig var det ikke alt de Souza var fornøyd med mot Madla.

– Nå står vi med tre strake seirer. I dag var jeg litt skuffet over vår andre omgang. Det ble mye bytter og litt falt vi nok også mentalt med en solid ledelse. Vi holde det oppe hele tiden dersom vi har et ønske om å ligge helt i toppen. Samtidig har vi et godt lag i år også, sier de Souza.

Oppgjøret på Midjord lørdag ble i realiteten avgjort på fem minutter i siste av den første omgangen. Etter 34 minutter scoret Liban Ali Abdi på frispark og satte tonen.

Etter 36 minutter satte Brodd fart på i en kontring, i en situasjon hvor Madla mente det burde vært frispark på andre siden av banen i forkant, og scoret ved Casper Aalen Norseng. Overgangen holdt skyhøy klasse og det var Fabian Calderon og nevnte de Souza som kombinerte i forkant.

Til sist drepte de Souza kampen etter 39 minutter.

Roser spillerne for at de ikke klappet sammen

Nyopprykkede Madla manglet til denne kampen kaptein Christoffer Talge. Han er ute med brudd i ribbein i noen uker. Laget holdt greit følge med Brodd i deler av kampen – selv om de grønne hadde klart mest ball.

Trener Jakob Storhaug roser spillerne for at de ikke klappet sammen etter de tre raske målene mot.

– Utenom de minuttene var vi helt på høyde – selv om Brodd hadde ballen mest. Det var veldig bra å se at vi ikke klappet sammen, sier han.

Han mener to av Brodd-scoringene var av den litt billige sorten. Samtidig roser han Jefferson de Souza.

– Han er god og har stor spisskompetanse på dette nivået, sier Storhaug.

Madla blir for øvrig ganske snart styrket med påfyll med flere USA-studenter og har ambisjoner om å ta mye poeng i sommermånedene. Storhaug er ikke skremt av nivået og gjensynet med divisjonen,

– Nivået har kanskje blitt litt bedre, men vi skal kjempe med nebb og klør for å holde oss. Vi vet at vi kan slå alle lag på gode dager, sier Storhaug.

NB! Brodd er nå i gang med bygging av ny tribune på langsiden hvor innbytterbenkene er. Et tilskudd fra ekstrapotten på 25 millioner hos Stavanger kommune har gjort det mulig å sette i gang prosjektet. Det er nærmest stinn brakke på Midjord i hver kamp og ny tribune kommer utvilsomt godt med.