Richard Enge fortsetter i SIF

Bohemen og lokalfotballprofilen kom inn på kort varsel denne sesongen da Stian Refvik begynte å kjenne på at jobben tok for mye tid i kombinasjon med dagjobben i Viking.

Med den tidligere Ulf- og VBK-trenere ved roret klatret SIF til 9. plass på tabellen.

I en pressemelding fra SIF heter det at begge parter ønsket å fortsette samarbeidet de neste to årene.

– For klubben er det viktig med kontinuitet framover. I tillegg har henge gjort en meget god jobb etter at han tok over ansvaret for klubbens A-lag i høst, skriver SIF.

Klubben er nå på jakt etter to assistenttrenere til Enge og er godt i gang med prosessen rundt det.

Som spiller var Enge kjent som en målsnik av de sjeldne. Han har spilt for VBK, Bryne, RIL, Hødd og litt for B-laget til Sandnes Ulf.

I Sandnes Ulf var han assistentrener i Eliteserien og jobbet med Asle Andersen og Bjarte Lunde Aarsheim.

Denne sesongen har en rekke profiler vært innom klubben i løpet av sesongen. Blant annet har tidligere Viking-keeper Erik Johannes Thorsbye Arnebrot gjort comeback på banen som spiss - og scoret masse mål. Rolf Daniel Vikstøl har også bidratt som trener på enkelte økter.

