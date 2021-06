Sandnes-ordfører Stanley Wirak og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun sendte onsdag et brev med bønn om at breddeidretten utendørs må få åpne. Tom Henning Sletthei fra Sola og Jarle Bø fra Randaberg har også signert brevet. Her er de to førstnevnte utenfor sykehuset i et annet ærend. (Tone Helene Oskarsen)