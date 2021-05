Full breddekrig

Stavanger — På tross av forskning, statistikk, fakta og synkende smittetall åpnes det ikke.

Man skal tilbake til tampen av 2019 for å finne siste kamp i lokalfotballen her i distriktet. Nylig disket regjeringen Solberg opp nok en utsettelse.

I uken eksploderte en allerede brennbar situasjon. Flere av de lokale fotballklubbene ga regelrett blaffen i regjeringens smittevernanbefalinger, og startet med kontakttrening. Så ble i praksis den moderne «Jøssingfotballen» fredag kontant stengt ned av kommunen via et brev til Stavanger Idrettsråd med ganske kraftig og truende ordlyd.

Selv om kommunen skjønner klubbenes frustrasjon, og får støtte av blant andre Rogaland Idrettskrets og NFF Rogaland, ble skarpt verbalt våpen trukket.

Kommunen flekset muskler. — Espen Astor Iversen

Kommunen flekset muskler og truet de aktuelle klubbene med inndragelse av treningstider. De truet også med «å privatrettslig etterfølge klubbene som ikke overholder de nasjonale anbefalingene om avstand».

Dette fikk fredag blant annet advokat Jon Christian Elden til å reagere hos TV2.

Han mener det er en umulighet – ettersom det er en anbefaling.

Er det en blings i ordlyden, eller mener kommunen å ha en slik mulighet?

– Som kommune er vi tillagt myndighet blant annet i forhold til smittevernloven. Samtidig er vi nok den største eiendomsbesitter – og eier de fleste fotballbaner det trenes på. Begrepet privatrettslig ble brukt for å presisere at kommunen som eier av fotballbaner forventer at anbefalinger følges, og at vi i ytterste konsekvens vil nekte bruk av våre anlegg. Som eier kan vi selvsagt stille krav til hvordan våre anlegg brukes, skriver direktør for bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune i en SMS til RA.

Også ordfører Kari Nessa Nordtun skjønner frustrasjonen. Til Aftenbladet peker hun likevel på at man ikke kan velge vekk anbefalinger – selv om man ikke liker dem.

Stavanger kommune har nå i praksis nå har laget en regel av en ikke lovhjemlet anbefaling, peker Stavanger Arbeiderpartis rådgiver Øyvind Jacobsen på.

Kontrasten er samtidig stor om en ser til Trondheim.

Der flesker kommunaldirektør for idrett, tidligere landslagskeeper Ola By Rise, til med følgende ifølge driva.no:

– Jeg heier på idrettslag som bryter anbefalingene om å ikke trene.

Det som er sikkert er at både kommuner, posisjon, opposisjon, regjering, smittevernmyndigheter, toppfotball og øvrig offentlighet nærmest har avholdt norsk mesterskap i å ha sympati med breddefotballen.

Problemet er at ingen av de ansvarlige myndighetsinstansene virker å ha noen som helst forståelse for fotballens egen evne til å organisere ansvarlig smittevern, virusets lave smittsomhet utendørs eller fakta og forskning.

Logikken er snart på nivå med å plassere fullvaksinerte på karantenehotell.

Da er det også lett å forstå at klubber som Sunde, Madla og Brodd mister respekten og gir blanke i anbefalinger.

Hvis det ikke på en bisarr måte har gått prestisje i dette fra regjeringens side bør den helt på toppen nå snarest ta affære.

Dette er nemlig i ferd med å bli en parodi. Det bør man kunne skjønne ut ifra reaksjoner og mengde.

Det er ingen grunn til å ikke stille seg i køen av kritikere. Bredden bør slippes løs.

Nå!