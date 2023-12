Fotballkvinnenes skjebnekamp spilles i Stavanger

Kvinnelandslaget i fotball skal i februar ut i to oppgjør mot Kroatia for å holde seg på nasjonsligaens øverste nivå. Returkampen er lagt til Stavanger.

Det melder Norges Fotballforbund på X (tidligere Twitter).

Kampen spilles 27. februar, og det er blitt stilt spørsmål ved hvordan matten på Ullevaal kunne komme til å se ut.

Nå er det klart at oppgjøret skal spilles på Vikings hjemmebane i Stavanger, SR-Bank Arena. Selv om byen har et mildere vinterklima enn hovedstaden, er det også stor sannsynlighet for kulde og mye vind.

Norges mulighet til å beholde plassen i A-divisjonen direkte forsvant med tapet for Østerrike i St. Pölten sist uke. Det hjalp ikke at Portugal ble slått 4–0 på Ullevaal noen dager før.

Vinnerlaget over to kamper beholder plassen i A-divisjon. Taperen rykker ned til nivå to. Det vil i så fall gi en lengre vei til det kommende EM-sluttspillet i 2025.