LSK-talent klar for Linköping: – Stolt og glad

Det bekrefter begge klubbene i sine mediekanaler. 20-åringen har signert en toårskontrakt med svenskene.

– Jeg er veldig takknemlig for min tid i LSK Kvinner. Jeg har hatt to fine år, og spesielt avslutningen på dette året har vært fantastisk. Jeg kommer til å savne gjengen og støtteapparatet mye, men jeg føler dette er riktig steg nå for min utvikling. Jeg ønsker alle masse lykke til videre, sier Dirdal til LSKs hjemmeside.

Midtbanespilleren ble hentet fra Avaldsnes før 2022-sesongen og har notert seg for 24 kamper i Romerike-klubben. Nå er hun klar for nye eventyr i Sverige.

– Jeg er veldig stolt og glad for å ha skrevet under med Linköping. Det er en klubb som har gjort det bra over lengre tid, og etter flere samtaler over en periode er jeg sikker på at dette valget kan være med å utvikle meg videre som spiller, sier hun til klubbens nettside.

Linköping endte på bronseplass forrige sesong i Allsvenskan, tre poeng bak seriemester Hammarby.

Randaberg24 omtalte saken først i Norge.