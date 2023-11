Stavanger-mann ble seriemester i Sverige

Det kokte på stadion i Malmö da den svenske fotballigaen skulle avgjøres, og kaos på tribunen utsatte andreomgangen med godt over en time.

Ti minutter etter at kampen endelig kom i gang igjen, godt over to timer etter kampstart, satte Isaac Kiese Thelin inn duellens eneste mål på straffespark.

Målet sikret Malmös 23. serietittel med tilnærmet minste mulig margin.

Lagene avslutter sesongen med like mange poeng (64), men Malmö har to måls bedre målforskjell og stakk av med tittelen.

Stavanger-karen Lasse Berg Johnsen (24) startet kampen for Malmö. Den tidligere Viking-spilleren forlot Danmark og Randers til fordel for Malmö i sommer.

Det var kaotiske scener på tribunen i pausen da de tilreisende supporterne forsøkte å fjerne sikkerhetsnettet mot banen. TV-bildene viste blant annet en maskert supporter som forsøkte å tenne på nettet med et bluss.

Vaktene måtte gripe inn, og situasjonen forsinket andreomgangen med en snau halvtime.

Da kampen skulle i gang igjen, utløste blussene blant hjemmesupporterne brannalarmen på stadion. Flere forlot tribunene, og TV-bildene viste brannbiler som kom fram til arenaen.

Alarmen ble etter hvert skrudd av, og kampen gikk i gang igjen klokken 17.05. Da var det over én time siden førsteomgangen var ferdigspilt.

Etter to strake Malmö-gull i 2020 og 2021 tok Per-Mathias Høgmo og Häcken tittelen i Allsvenskan forrige sesong. Elfsborg tok sin siste av totalt seks titler i 2012.

Henning Berg og AIK vant 3–1 mot IFK Värnamo i sesongens siste kamp. Klubben avsluttet sesongen på 11.-plass og kan glede seg over spill i Allsvenskan også i 2024.