Hvor er ekstremverktøyene, Norge?

Å diskutere om Solbakken er rett mann etter tapet mot Spania, og ny fiasko i en kvalifisering, blir for lettvint. I så fall må man også peke direkte på dem som ansatte ham og nylig forlenget kontrakten.

Man må også ha en plan på hvem som eventuelt skulle tatt over. All den tid et stadig mer topptungt NFF må sette seg selv på slankekur, om de skal klaske 20–30 lønnsmillioner i potten for et topp internasjonalt trenernavn, er det vanskelig å se hvem her i Skandinavia som er ledige og gode nok til å erstatte ham.

Da er det langt mer fruktbart å ta debatten på hvordan Norge, med de største stjernene noensinne i troppen, skal ta det siste steget som kreves for å nå et mesterskap.

At landslaget er for ujevnt besatt er åpenbart for de fleste. Men det gjelder stadig færre posisjoner.

Høyt press og såkalt «dominerende» fotball er ikke forenelig med en såpass treg stopper som Stefan Strandberg. Det norske landslaget skriker etter stoppere med høyere fart, fysisk størrelse og faste plasser i toppligaer. Slik vi hadde flust av i Drillo-epoken.

Behovet for en keeper av høy internasjonal klasse, som faktisk spiller hver uke, ligger også i dagen.

Ut over det er tilfanget av spillere noe av det mest spennende vi har sett på år og dag. Norge har både solid bredde og superstjerner offensivt. Så blir det svakere dess lenger bak på banen en kommer. Man kan gjerne kalle dette en slag gyllen norsk generasjon. Slike har det samtidig vært mange av i landslag rundt omkring i Europa – uten at det nødvendigvis har gitt ventet suksess.

For Norge vil en slik suksess ikke handle om å vinne mesterskap, men å komme til dem. I alle fall i første omgang.

Det fremstår også ganske tydelig at en større grad av kynisme og pragmatisme er en mangelvare. Både hos spillerne, men også hos landslagsledelsen i form noen taktiske grep som inkluderer ekstrem individuell spisskompetanse.

Å endre stort på spillestilen er neppe noen løsning. Man bør fortsette å bygge med kontinuitet.

Noe nytt bør likevel tilføres. For hvor er ekstremverktøyene? Trekkene som kan snu kamper og åpne opp låste kampbilder både mot de svakeste og de beste? En tydelig og gjenkjennelig plan B – når det kreves?

Fagdebatten rundt temaet fremstår dessverre ganske fraværende, eller i beste fall passiv, både blant norske trenere, sportsjournalister og eksperter.

Er man blitt for opphengt i moter og trender? For redde for å få SoMe og opinion mot seg for å ikke spille «rett» fotball?

I Drillo-epoken var den lange ballen fra Stig Inge Bjørnebye til Jostein Flos hode selve symbolet. Det var slik Norge gang på gang brøt ned dype forsvar ved behov.

Dessverre virker det som om generasjonen av fotballspillere som nå dominerer i Norge oppfatter både lange baller, og fagvokabular som kan forbindes med denne tiden, som reneste fyord.

Om Ståle Solbakken hadde prøvd, uten å gi det nye verbale merkelapper, er det grunn til å tro at spillerne hadde strittet imot. Og det er synd om det er slik i en sport hvor stilkarakterer ikke eksisterer.

Den oppvoksende generasjonen er fullstendig farget av Pep Guardiola. Det er kanskje ikke så rart. Han er vår tids mest innflytelsesrike fotballtrener.

Men fungerer alltid hovedmomentene i fotballen han står for like godt for alle lag?

Hvorfor skal ikke Norge kunne stable opp med fysiske store spillere, slå langt mot en hodespiller med spisskompetanse og krige på andreballer? I det minste når det kreves?

Hvorfor kan ikke Norge slå langt og direkte mot bakrom – over et høyt press – når scenarioene skriker etter noe annet enn ballbesittelse?

Er bruken av slike kaosgrep synonymt med null utvikling og en fortid vi skal forakte?

Eller ligger faktisk nøkkelen til hvordan vi skal videreutvikle det som i grove trekk ser ganske bra ut nå faktisk i vår egen fotballhistorie?

