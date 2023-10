VAR-drama, tap og ny norsk fiasko

– Det viktigste nå er at vi må bli et enda bedre fotballag. Jeg skal ikke gjennomanalysere hver eneste kamp, men det var ikke i dag kvaliken ryker, sa landslagstrener Ståle Solbakken til TV 2.

Etter fire og et halvt minutt ble Gavis scoring i det 49. minutt godkjent, selv om det ved flere anledninger var spanske spillere i offsideposisjon foran Ørjan Nyland både i forspillet og ved avslutningen. De norske ropte på offside da Ferrán Torres’ skudd først traff Álvaro Morata inne i målgården. Det ble flipperspill der Mikel Oyarzabal også fikk et skudd blokkert før Gavi satte ballen i mål. Da sto Morata offsideplassert og måtte hoppe unna ballen.

VAR-dommerne konkluderte tydeligvis med at Morata ikke var offside første gang, og at han ikke forstyrret Nyland da ballen gikk inn.

Norge greide aldri å slå tilbake, tross noen gode sjanser.

– Du kan tape for Spania på Ullevaal, særlig når de spiller som i dag. Jeg synes de var veldig gode uten ball. De presset oss høyt, og vi fikk ikke satt i gang spillet slik vi ønsket. De var lojale i sin defensive organisering, og det ga en sjansefattig kamp som de vant fortjent. De hadde litt bedre kontroll på ballen, sa Solbakken.

Tapet betyr at Spania og Skottland begge er EM-klare fra Norges gruppe, og at det norske landslaget for 12. gang på rad har spilt en kvalifisering til EM eller VM uten å sikre plass i sluttspillet. Ståle Solbakkens lag håpet å holde liv i muligheten helt til årets siste landslagssamling, men må innse at eneste mulighet til å få være med i sluttspillet i Tyskland er via nasjonsligaomspillet i mars.

Norge ligger ikke an til å komme med der, og utfallet i flere andre grupper må vippe Norges vei (det vil si i favør av lag som er foran Norge i køen med tanke på omspillsplass) for at sjansen skal komme, men det betyr iallfall at også novemberkampene blir spennende med norske øyne.

Skulle Norge får sjansen, må laget vinne en semifinale og en finale for å kvalifisere seg.

Annullert

Gavi-scoringen var ikke eneste gang de tyske VAR-dommerne var i aksjon. Etter snaut halvspilt første omgang gikk det Norges vei. Spania rakk å juble ferdig for Moratas scoring i tomt mål og innta sine plasser igjen før dommer Tobias Stieler ble kalt bort til monitoren, der han fikk se at den spanske kapteinen var offside i forspillet.

Stefan Strandberg kastet seg for å klarere et innlegg fra Dani Carvajal, men sleivet i stedet ballen over Ørjan Nyland, som hadde rykket ut i jakt på det samme innlegget. Morata satte foten på ballen nesten fra målstreken. Det virket som han med det berget Strandberg fra å noteres for selvmål, men i tillegg berget han Norge fra å komme under, for han var klart på feil side da innlegget ble slått. Det tok akkurat to minutter fra ballen lå i mål til scoringen ble annullert.

Spania dominerte som ventet banespillet helt fra start, men Norge forsvarte seg med dyktighet og slapp ikke til mange sjanser. Martin Ødegaard gikk innledningsvis så høyt i presset at det like ofte lignet 4-4-2 som 4-5-1, og kapteinen manet både publikum og lagkameratene til å legge press på gjestene.

Norge skuslet imidlertid bort de kontringsmulighetene som kom, enten ved å roe ned eller ved å spille for sent. Etter et kvarter virket det duket for frispilling av Haaland, men Sander Berge ventet for lenge og spilte så til Oscar Bobb i stedet. Inne i midten ble en frustrert Haaland avblåst for å dytte Robin Le Normand, som hadde revet og slitt i ham.

Den spanske stopperen fikk litt senere gult kort for å rive Haaland over ende på en ny norsk kontringsmulighet, og Le Normand levde farlig inntil han ble byttet ut ved pause.

Sjanser

Da Morata etter 40 minutter nikket et frispark rett over mål, sto det 5–0 til Spania i avslutninger, men Norge skulle få sine beste muligheter i de siste minuttene av den første omgangen. I det 41. minutt fosset Berge inn i feltet og sentret mot Bobb i målgården. Fran García klarerte rett til Haaland, men stjernespissens tidligere klubbkamerat Aymeric Laporte blokkerte skuddet.

På overtid raidet Haaland alene fra midtstreken mot tre spanske forsvarere, som i fellesskap til slutt fikk stoppet ham før han kom til avslutning. Før pausesignalet rakk også Leo Østigård å nikke et Ødegaard-frispark utenfor fra god posisjon. Linjemannen hevet flagget, men det var Julian Ryerson som sto i offside, og VAR ville trolig godkjent om ballen hadde gått inn.

– Vi er fornøyd med det vi gjør defensivt, og jeg synes vi har bra avstander i laget. Det vi har hatt litt trøbbel med, er å ta vare på ballen rett etter at vi har vunnet den. Vi gir den bort litt for raskt igjen, sa trenerassistent Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

I 2. omgang kom Norge tidlig under, og veien til videre liv i EM-sjansene ble bratt. Solbakken byttet inn Antonio Nusa og Alexander Sørloth og fikk igjen friske takter fra kantspillere fra benken, men mål ble det ikke.

Største norske sjanse til utligning hadde Haaland i det 84. minutt, men Unai Simon reddet.









(©NTB)