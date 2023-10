Skadepreget kamp da Viking vant

Med en synkende formkurve de siste kampene i Eliteserien etter et stygt tap borte mot Molde, og uavgjort borte mot Odds ballklubb, kommer landslagspausen beleilig for Viking. Skal de fortsatt henge med i gullkampen er de nødt til å finne tilbake til den gode formen de viste tidligere i sesongen. De er også avhengig av at Bodø/Glimt avgir poeng i kampene som kommer.

Torsdag hadde Viking muligheten til å finpusse formen mot Sandnes Ulf. I en kamp som ble preget av flere stopp i spillet grunnet skader, klarte Viking å ri kampen inn til seier, etter en sen scoring fra Sondre Bjørshol.

Måtte hjelpes av banen

Sander Svendsen har vært en viktig spiller i årets utgave av Viking. Etter 70 minutter skjer det som absolutt ikke skal skje. Svendsen blir liggende på kunstgresset og vred seg i smerte etter en duell.

Viking-trener, Morten Jensen kunne fortelle at skadesituasjonen i troppen begynner å se bedre ut.

– Den begynner å se bedre ut. Sander Svendsen fikk seg en liten smell, men vi håper han blir klar. Det begynner å løsne for Viljar Vevatne i horisonten, og begge høyrebackene er tilbake i dag. Så det ser bedre ut enn hva det har gjort på lenge, sier han til RA.

Viking Hamkam Sander Svendsen måtte få hjelp av banen etter en duell. Her fra en kamp mot Ham-Kam. (Carina Johansen/NTB)

Vikings kaptein er bekymret for at skaden til Svendsen og håper den ikke er alvorlig.

– Vi har jo hatt to kneskader denne sesongen med D’Agostino og Stensness. Det er synd hvis noe sånt skjer igjen, sier Tripic, til RA.

Også Sondre Auklend skulle få kjenne på kunstgresset. Etter en duell med Ulf’s Tommy Høiland, tråkker Ulf-spilleren på armen til Auklend. Det hele så dramatisk ut, men heldigvis for Viking og Auklend ble det kun merker etter knottene til Høiland.

– Jeg tror det var Tommy som tråkket på armen med et uhell. Men det går fint, sier Auklend til RA.

– Vi må finne litt tilbake til oss selv

Vikings kaptein, Zlatko Tripic, startet oppgjøret og spilte 1. omgang. Han er klar på at Viking er nødt til å finne tilbake til seg selv, og luke bort unødvendige feil skal de klare å sikre spill i Europa neste sesong.

– Vi må finne litt tilbake til oss selv til da vi var på vårt beste. Vi viser en del svakheter denne kampen vi helst skulle ha luket bort denne kampen, og vi må luke bort de siste seriekampene. Vi bruker altfor mange ballberøringer flere plasser på banen, vi får unødvendige brudd vi har blitt straffet på før, spesielt mot Molde, sier Tripic.

En av målsettingene før sesongen var å få en plass i Europa. Vikings Sondre Auklend, ble hentet tilbake fra låneoppholdet i Jerv tidligere i sommer. Han er innforstått med at de er nødt til å gi alt, og legger heller ikke skjul på at han og flere unge spillere drømmer om å vise seg fram på en større arena enn Eliteserien.

– Veldig viktig å få en europaplass. Alle spillerne vil opp og fram, da handler det om å komme seg til europa. Det var jo et mål før sesongen, og vi nærmer oss nå. Vi må gi alt de siste kampene, sier Auklend.

Ga Viking kamp

Sandnes Ulf har heller ikke vist en forrykende form i OBOS-ligaen. Ulf ligger midt på tabellen, og gikk på et stygt 3–0 tap borte mot Skeid forrige runde.

Etter dagens kamp treningskamp var Ulf-trener Bjarne Berntsen fornøyd med hvordan laget klarte seg.

– Det var en veldig gøy treningsøkt. Vi møter et lag som er klart bedre enn oss. Vi klarer å stå godt imot i begge omganger. Det var kjekt at vi fikk en scoring også, sier Berntsen til RA.

Ulf trenger sårt poeng for å henge med i kampen om en av kvalikplassene til Eliteserien. Han mener at Ulf må fortsette slik de gjorde i treningskampen.

– Vi må prestere slik vi gjorde i dag. Spesielt defensivt, der vi ikke slapp til så mange sjanser. Vi er et godt lag, spesielt når vi klarer å holde nullen, sier han.

---

FAKTA

SR-Bank Arena, ca. 1500 tilskuere

Mål: 1–0 Lars-Jørgen Salvesen (45.), 1–1 Mamadou Diaw (69.), 2–1 Sondre Bjørshol (90.)

Dommer: Daniel Higraff, Forus og Gausel IL

Gult kort: Joe Bell

Lagoppstillinger:

Viking (4–3–3): Arild Østbø – Herman Haugen (Sondre Bjørshol fra 61), Djibril Diop (Fillip Voster Botnen fra 86), Sondre Langås (Jone Berg fra 46), Jost Urbancic (Vetle Auklend fra 82) – Sondre Auklend, Markus Solbakken (Joe Bell fra 46), Harald Nilsen Tangen (Kristoffer Løkberg fra 46) – Samuel Adegbenro (Jesper Fiksdal fra 66), Lars-Jørgen Salvesen (Sander Svendsen fra 46, Kasper Sætherbø fra 74), Zlatko Tripic (Yann-Erik de Lanlay fra 46)

Sandnes Ulf (4–3–3): Sander Lønning (Aslak Falch fra 46) – Noah Bertelsen (Marius Rabenorolahy fra 46), Kristoffer Hay, Espen Hammer Berger (Nicolai Gjertson fra 82), Alexander Stølås (Erik Berland fra 82) – Daniel Braut (Endre Osenbroch fra 46), Horenus Tadesse (Erik Kringstad fra 82), Ingvald Halgunset – Henrik Bjørgen Jensen (Jonas Brune Aune fra 69), Tommy Høiland (Mamadou Diaw fra 46), Filip Delaveris

---

