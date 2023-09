Hangeland vil ha defensivt løft i NFF: – Vi må dyrke de destruktive kreftene

Diskusjonen rundt alternativene landslagssjef Ståle Solbakken har hatt til rådighet på keeperplass, har pågått lenge. Ørjan Nyland har vært førstevalget over tid, til tross for trøbbel med spilletid.

Inn mot torsdagens privatlandskamp mot Jordan og den påfølgende EM-kvalifiseringskampen mot Georgia har også midtstopperplassen gitt Solbakken en liten hodepine.

Kun to av midtstopperne i troppen har fått mye spilletid den siste tiden. Det er Vålerengas Stefan Strandberg og sent innkomne Jesper Daland i belgiske Cercle Brugge. Leo Skiri Østigård har knapt spilt for Napoli denne sesongen. I tillegg forsvant Tyskland-proffen Andreas Hanche-Olsen og Frankrike-baserte Stian Gregersen ut av Solbakkens utvalgte med skader i helgen.

Kristoffer Ajer har på sin side startet kun én av Brentfords kamper i Premier League denne sesongen. Lørdag satt han igjen på benken, men fikk sjansen de siste ni minuttene som innbytter i 2-2-kampen mot Bournemouth. Han har også fått én start i ligacupen.

Beskjed til de unge

Landslagskoordinator Brede Hangeland, som selv er en av norsk fotballs beste midtstoppere gjennom tidene, innrømmer at det ser litt tynt ut på hans egen posisjon.

– Det er en posisjon der Norge tradisjonelt har vært veldig godt forspent, men der det er litt mindre konkurranse nå enn det har vært. Hvis jeg hadde vært ung midtstopper eller keeper i Norge, hadde jeg tenkt det var gode muligheter for å slå seg inn på landslaget, sier Hangeland.

Han er tydelig på hvor ansvaret ligger for å bedre situasjonen.

– Du kan ikke kritisere de beste for manglende bredde på de posisjonene. Det må vi andre som jobber i forbundet ta tak i, sier Hangeland – og fortsetter:

– Men det har kanskje gjennom noen år nå vært mer fokus på offensive spillere og offensive ferdigheter i norsk fotball, og jeg føler vi skal tilbake til litt mer balanse i disse tingene. Vi må dyrke de destruktive kreftene i spillet litt. Det er viktig å stoppe mål, ikke bare lage mål.

Østigård skal spille

Kristoffer Ajer svarer følgende på hva han tenker om å spille på en posisjon som omtales som utfordrende å finne gode alternativer på:

– Det bruker jeg minimalt med energi på. Det er dere som bruker mest tid på det. Jeg prøver å utvikle meg selv hver dag.

Det er bekreftet at Leo Skiri Østigård blir den ene av Norges to midtstoppere i privatlandskampen mot Jordan torsdag.

Norge spiller viktig EM-kvalifiseringskamp hjemme mot Georgia tirsdag.

