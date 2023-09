Solbakken med sønnen på landslagssamling: – De må fortsatt prate dritt om meg

Norge møter Jordan til privatlandskamp torsdag, mens Georgia venter i EM-kvalifiseringen tirsdag i neste uke. Begge oppgjørene spilles på Ullevaal stadion.

Landslagssjef Solbakken overrasket mange da han tok ut sønnen Markus i troppen. Nå er far og sønn godt i gang med den uvante situasjonen.

Mandag adresserte Solbakken den uvanlige situasjonen i plenum foran hele troppen.

– Jeg har snakket om det med kapteinsteamet og med spillerne i plenum. De må fortsatt prate dritt om meg selv om han er der, smiler landslagssjefen om sønnens tilstedeværelse.

Han fikk også spørsmål om hvor mye kontakt han har hatt med sønnen inn mot samlingen.

– Jeg går litt mer i hulen min mot samling. Det er ikke sikkert han har tenkt så mye over det selv. Det kan hende han har behov for mer, men da må han snakke mer med mammaen sin, lød svaret.

Spesielt

Solbakken junior forstår at omgivelsene setter spørsmålstegn rundt situasjonen med han selv og sønn tett på hverandre i landslaget.

– Selvfølgelig forstår jeg at det stilles spørsmål rundt disse tingene. Det er en spesiell situasjon, men for oss prøver vi å se på det som litt uproblematisk. Det skal være mulig å omgås selv om vi er far og sønn på landslagssamling, sier Markus Solbakken til NTB.

– Vi tar det litt som det kommer. Vi er begge profesjonelle og har vært i denne bransjen lenge begge to. Vi vet litt hva det innebærer og prøver å ikke se på det som noe stort problem.

Viking-profilen sier at situasjonen selvfølgelig er spesiell, men at han prøver å legge det litt bak meg.

På spørsmål om hvor lett pappa Solbakken synes det siste er, svarer han:

– Det kan jeg svare på etter samlingen, men jeg tror det skal gå bra.

Stor utvikling

Landslagssjefen er fornøyd med stegene sønnen har tatt det siste året.

– Han har hatt en stor utvikling. Alle sier at han har trent mye styrke, men jeg tror det handler om at han har vært sent utviklet, og at han nå har fått det siste puffet, sa Solbakken.

Solbakken junior har vært en av Eliteseriens beste spillere denne sesongen. Han var for noen uker siden koblet til en overgang til Pisa i italiensk Serie B, men det har det hittil ikke blitt noe av.

23-åringen ble Viking-spiller i februar i fjor. Før det var han i HamKam og Stabæk.

