Supportermiljøet varsler VAR-motstand på alle Eliteseriens arenaer

En stilleaksjon i de 15 første minuttene vil bli gjennomført i runde 17 og 18, opplyser NSA. Tidligere har det vært flere lokale protester mot VAR, og nå er målet å gjøre det nasjonalt.

– Frustrasjonen og sinnet rundt VAR har økt de siste rundene, og vi ser at det ikke fungerer. Det ødelegger rett og slett øyeblikkene, og det er det fotball handler om. Aldri før har så mange supporter- og tribunegrupper gått sammen i en sånn aksjon, så det er litt historisk sus over det også, sier alliansens talsperson Ole Kristian Sandvik til NTB.

Videodømming er inne i sin første sesong i Eliteserien. Det har ført til flere kontroversielle situasjoner, og det fikk nylig særlig mye oppmerksomhet da en sjekk av en scoring tok hele sju minutter i Odds seier over Vålerenga.

Vil ha det bort

Sandvik mener det er en skandale at VAR er blitt innført i Norge. Han sier det «dreper mye av gleden ved mål».

– Først og fremst gjør vi det for å vise at vi er lei av VAR, men også fordi vi på sikt håper at klubbene går inn for å avskaffe det. Vi ønsker rett og slett at snøballen skal begynne å rulle. Vi håper at Norsk Toppfotball gjør noe med det, før også Norges Fotballforbund følger etter, sier Sandvik.

I forrige uke ble det kjent at NFF oppnevner en egen VAR-komité etter kritikken som har haglet den siste tiden. Det er også blitt gjort umiddelbare grep i måten hjelpemiddelet skal brukes.

Vurderer å slutte

Norsk Supporterallianse innrømmer at virkemidlene i VAR-motstanden har vært «sterke og uvanlige». Sandvik påpeker at trofaste fans har sagt at de vurderer å slutte å gå på kamp om ikke VAR fjernes.

– VAR i seg selv er problematisk fordi det dreper øyeblikket. Når vi også ser at implementeringen er under enhver kritikk, så mener et samlet Supporter-Norge at det nå er på tide å aksjonere, sier han.

