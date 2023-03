Haaland reiser hjem – mister kampene mot Spania og Georgia

Det melder Norges Fotballforbund tirsdag morgen.

– Vi håpet at dette bare var en kjenning som skulle gå over til lørdag, men etter å ha gjort tester og undersøkelser i går ble det klart at han ikke rekker kampene mot Spania og Georgia. Det er bedre at han da får medisinsk oppfølging i klubb, sier landslagslege Ola Sand.

Landslagssjef Ståle Solbakken er lei seg på spissens vegne.

– Erling tok det tungt da han skjønte at han ikke kunne være med å fighte for laget. Heldigvis er det fortsatt plenty med selvtillit, talent og samhold i denne gruppa til å vinne poeng i de neste kampene. Vi kommer ikke til å henge med huet en millimeter, men fortsetter jobben for å være maksimalt forberedt til lørdag og tirsdag, sier Solbakken.

Dunderform

Landslagssjefen samlet mandag spillerne sine i Marbella foran de to viktige landskampene som venter. Norge innleder EM-kvalifiseringen med bortekamp mot Spania i Malaga lørdag. Tre dager senere er Georgia motstander. Også den kampen spilles på bortebane.

Haaland har vært i dunderform. Lørdag scoret han hattrick da Manchester City slo Burnley 6-0 i FA-cupen. Midt i forrige uke banket han inn fem mål i mesterligamøtet med Leipzig. Den kampen endte 7-0.

Solbakken ble imponert over det han så i Leipzig-kampen.

– Han sto på riktig sted på tre cornere. Det som kanskje var ekstremt med Leipzig-kampen var den poweren han viste den timen han spilte, blant annet i forhold til den stopperen alle i VM snakket så høyt om og som er veldig god, sier landslagssjefen.

Spilleren han snakker om er kroaten Josko Gvardiol.

[ Oilers med stø kurs mot finale ]

Strålende

Solbakken er klar på at Haaland har levert like solid på landslaget.

– Vi kan ikke klage på noe av det han har gjort. Han hadde et strålende landslagsår. Han scoret vel ni-ti mål på åtte kamper, sier landslagssjefen mandag.

Skottland og Kypros utgjør resten av Norges EM-kvalifiseringsgruppe.

Landslagssjef Solbakken skal forsøke å lede Norge til et fotballsluttspill for første gang siden EM-sluttspillet i 2000. Han har tidligere vært tydelig på at dersom Norge ikke kommer seg til neste års sluttspill, har han mislykkes.

(©NTB)

[ Sandnes Ulf med millionunderskudd ]