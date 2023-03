Smerud gir seg som U21-landslagstrener: – Klar til å trene alle klubber i Skandinavia

Det melder Norges Fotballforbund torsdag.

– Etter ni år som landslagstrener, og et EM-sluttspill som venter til sommeren, føles det helt riktig å sette punktum og søke andre utfordringer. Samtidig føles det riktig at en ny trener nå får den samme fantastiske muligheten som jeg har fått. Det er mye talent på vei opp i norsk fotball, og det har vært inspirerende å forvalte den framveksten av gode spillere som vi har sett de siste årene, sier Smerud i en uttalelse.

I tillegg til å være U21-trener gjennom fire perioder, har Smerud også ledet A-landslagene både på kvinne- og herresiden.

Han var trener for A-landslaget under den mye omtalte kampen for «nødlandslaget» mot Østerrike i 2020.

Viktig driver

– Jeg kom inn i jobben som en relativt ung mann, upolert på mange måter, både som trener og menneske, om jeg skal vær helt ærlig. Jeg har lært enormt, fått utvikle meg sammen med gode spillere og trenere i et sterkt fagmiljø, men nå er jeg klar for et nytt kapittel, sier Smerud.

Han opplyser at han har kjent på savnet etter klubbfotballen i hele sin periode i NFF. Trenerprofilen velger å opplyse om beslutningen sin allerede nå for å ikke ta vekk fokus fra eget lag under sommerens EM-sluttspill.

Toppfotballsjef Truls Dæhli sier det er ryddig av Smerud å gi NFF beskjed i god tid.

– Gjennom alle sine år i NFF har han vært en viktig driver i vårt fagmiljø, og bidratt betydelig til at hele landslagsløpet vårt har hatt en svært positiv utvikling, sier Dæhli.

Hylles av Solbakken

Også landslagssjef Ståle Solbakken skryter av Smerud. De to var lagkamerater i LSK i 1997 og kjenner hverandre godt.

– Leif har over flere år gjort en god jobb i flere trenerjobber, og kroner nå U21-tiden med et mesterskap som henger høyt. Han er utvilsomt en dyktig trener som er klar til å trene alle klubber i Skandinavia, sier Solbakken.

U21-EM i fotball arrangeres i Romania og Georgia og starter 21. juni. Norge er i gruppe med Sveits, Frankrike og Italia.

