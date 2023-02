Hangelands utvalg kan føre til store endringer

Stavanger-karen Brede Hangeland skal lede en arbeidsgruppe som skal levere en innstilling til terminlister og konkurransestruktur i norsk fotball de kommende årene, melder NRK.

Utvalget består av representanter fra Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og klubber i Eliteserien og 1. divisjon.

Den tidligere landslagskapteinen og Viking-spilleren Hangeland skal med resten av utvalget levere sine forslag for fotballsesongene i 2024 og 2025.

– Målet er å se om vi kan gi oss selv økt konkurransekraft i møte med konkurranse i Europa, sier Hangeland til NRK.

Han er for tiden ansatt i landslagssjef Ståle Solbakkens støtteapparat på A-landslaget, og er ofte å se på SR-Bank Arena.

En av problemstillingene som utvalget skal se på, er måten sesongen i norsk fotball er satt opp på. I dag varer den fra april til november med en påfølgende vinterpause.

– Jeg tror at de fleste som har drevet med toppfotball, forstår at det er en lang pause. Så er den i hovedsak på grunn av klimaet, men akkurat det er jo ikke optimalt når det gjelder å konkurrere mot nasjoner der de spiller elleve måneder i året og knapt nok rekker å legge seg nedpå i pausen, sier Hangeland.

[ Stortalentet herjet igjen for Viking ]

De siste sesongene har åpnet ekstra tidlig med cupkamper i mars. I år betyr det for eksempel at Viking spiller fjerde runde i NM mot Rosenborg 12. mars. Derfor blir de mørkeblås sesong rundt én måned lengre enn de som ikke er videre i cupen.

Tidligere Viking-trener, og nå NRK-ekspert, Åge Hareide støtter utredningen av ny modell.

– Den er jo uheldig for konkurransesituasjonen, spesielt når du skal ut og spille i Europa og konkurrere mot de lagene som har en høst-vår-liga. Det er alltid et problem, spesielt hvis de kommer videre fra et gruppespill enten i Europaligaen eller Serieligaen, sier Hareide til NRK.

[ VAR dette egentlig det rette valget? ]