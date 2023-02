Fornøyd med debutsesongen

Daniel Higraff (30) rykket opp til Eliteserien foran forrige sesong – etter fire år med dømming i OBOS-ligaen. Han hadde drømt om det siden han var 15–16 år og er godt fornøyd med hvordan det gikk.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd med mitt første år på øverste nivå. Teamet og jeg hadde en fantastisk sesong. Ikke for å høres eplekjekk ut, men vi følte oss som hjemme. Nivået ble tatt ganske raskt, sier Higraff til RA.

Havnet ikke i søkelyset

For en dommer kan hvor god en har vært ofte måles på hvor de havner i søkelyset. Der klarte de stort sett å styre unna.

– Vi kom oss gjennom året uten at det ble satt noe stort søkelys på. I løpet av sesongen fikk vi bygget opp en god følelse og skaffet erfaringer. Det skal bygges videre på nå.

Higraff, som nå representerer Forus & Gausel når han dømmer, legger ikke skjul på at ambisjonene er høye. Nå er de også nærmere enn noensinne.

– Mitt åpenbare mål er FIFA-merket på brystet for å kunne startet å dømme internasjonalt.

Higraff, som har bodd her i regionen i ti år, jobbet i transportbransjen da han fikk sitt opprykk i fjor. Den gangen fortalte han at håpet var å kombinere studier med dømming. Nå er studiene valgt bort for en jobb som er enda mer perfekt å kombinere med å være toppdommer.

Satte studiene på vent

Som dommerutvikler og fair play-ansvarlig i NFF Rogaland er det i prinsippet fotballdømming på heltid som gjelder for Higraff nå.

– Studiene er satt på vent, bekrefter han.

I oppkjøringen til denne sesongen har selvsagt Higraff, som de andre dommerne, måtte bruke en god del tid ekstra på implementeringen av VAR (videoassistert dømming). Selv om ikke de norske dommerne er helprofesjonelle i utgangspunktet tar selvsagt dømmingen enormt med tid. Daglige økter suppleres med å studere klipp og kamper.

– Blir det noen merkbare endringer i reglene denne sesongen – foruten at VAR kommer for fullt i Eliteserien?

– International Football Association Board (IFAB) endrer stort sett reglene på sommeren. Det som ble tatt ved sist korsvei er egentlig bare snakk om små detaljer og ting som går dypt i materien. En av disse er en offsidepresisering i forhold til bevist spilt ball fra motstander, forteller vår eneste lokale toppdommer på herresiden.

