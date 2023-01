Julian Ryerson klar for Borussia Dortmund: – Gleder meg til den gule veggen

Dortmund bekreftet signeringen på sitt nettsted. Ryerson har fått en kontrakt som gjelder til sommeren 2026. Han får drakt nummer 26.

25-åringen hentes som følge av Thomas Meuniers skade.

– Vi trenger defensiv stabilitet for de store sportslige utfordringene som venter oss. Julian Ryerson er en intelligent og i positiv betydning svært aggressiv forsvarsspiller. Vi har stor sans for hans profil, karakter og iver etter alltid å gå av banen som vinner, sier sportsdirektør Sebastian Kehl til bvb.de.

– Dessuten kan han brukes både til høyre eller venstre enten i en bakre firer eller en treer. Vi er glade for at vi fikk til denne overgangen så raskt, fortsetter han.

Drypper på Viking

Overgangen betyr også penger i kassen for Viking. Etter det Aftenbladet kjenner til, har klubben fortsatt rett på 10–15 prosent i videresalgsavtale av overgangssummen. Ifølge avisen betaler Dortmund rundt 53 millioner kroner for den tidligere Viking-spilleren. Det betyr at Viking vil få 5–8 millioner kroner for Ryersons overgang fra Berlin til Dortmund.

Det var tyske Sport1 som tidligere tirsdag meldte at kun medisinsk sjekk gjensto før Ryerson ble Dortmund-spiller. TV 2 meldte også at Union Berlin-spilleren ville signere for klubben.

Ryerson gikk til Union Berlin sommeren 2018. Han har spilt 79 bundesligakamper og har 15 landskamper for Norge. Lyngdølen startet sin toppfotballkarriere i Viking.

– Det var ikke lett for meg å forlate Union Berlin, som er en svært spesiell klubb og der jeg har mye å takke både medspillere, ansatte og tilhengerne for. Jeg reiser derfra med de beste minner, sier Ryerson selv.

Gleder seg

– Nå gleder jeg meg til et nytt kapittel med Borussia Dortmund og vil hjelpe klubben til å nå sine mål i Bundesliga, Champions League og den tyske cupen. Som spiller på gjestelaget har jeg opplevd stemningen på klubbens hjemmebane, og jeg gleder meg til å oppleve hvordan det er å ha den berømte gule veggen i ryggen.

Kontrakten hans med Union Berlin var fram til sommeren 2023. Ifølge Kicker betaler Borussia Dortmund om lag 5 millioner euro for å få ham et halvt år før han kunne skiftet klubb vederlagsfritt.

Erling Braut Haalands tidligere klubb ligger på 6.-plass i Bundesliga. Ryerson kan få sin Dortmund-debut allerede søndag foran lagets «Gelbe Wand». Da kommer Augsburg på besøk i første serierunde etter VM- og vinterpausen.