Takket av etter 25 år i fotballkretsen

Det blir et 2023 uten avdelingsopsett, terminlister, overganger og omberamminger for kretsveteranen.

– Jorunn er en fantastisk dame, og en god kollega. Det er imponerende å jobbe 25 år på samme arbeidsplass. Hun er stabil, alltid på jobb og alltid til å stole på. Jorunn er serviceinnstilt, og strekker seg langt for å hjelpe klubbene. Da jeg jobbet ute i klubb, før min tid på kretskontoret, har jeg selv kommet med noen småpresanger til Jorunn som takk for god hjelp og service. Som kollega er Jorunn i godt humør, og har mange gode historier blant annet fra sin tid i fotballen. Hun er en som bryr seg om andre. Jeg håper vi holder kontakten også etter hun slutter, sier daglig leder Erik Løland i NFF Rogaland til kretsens eget nettsted.

Også styreleder Helge Jørgensen i NFF Rogaland takker veteranen for innsatsen:

– Det som har kjennetegnet Jorunn gjennom alle disse årene er den høye serviceinnstillingen. Hun strekker seg langt for å gjøre det beste for alle. Mange ute i klubbene kjenner NFF Rogaland gjennom Jorunn, både fra sentralbordet tidligere, og fra brakkene på Hinna, der hun var den første du traff da du kontaktet kretskontoret. Jorunn har en enorm erfaring, og kjenner klubbene godt. Hun er utrolig pliktoppfyllende. Jeg likte veldig godt et sitat jeg hørte om Jorunn; «hun hjelper en venn i motbakke, ikke når han er kommet opp.», sier Jørgensen.

Einarsen hadde alt lang fartstid fra fotballen da hun kom inn i kretsen. Hun spilte blant annet for landets første jenteklubb Mulier og har hatt flere verv i Høle.