Messi bekrefter: - Finalen blir min siste VM-kamp

Messi har bare én patron igjen i beltet i jakten på å lede landet sitt til den aller største triumfen du kan oppnå i fotball.

Etter 3-0-seieren over Kroatia i tirsdagens semifinale i Qatar, sa Messi at finalekampen blir hans siste VM-kamp.

– Det er mange år til neste VM, og jeg tror ikke at jeg kommer til å spille da. De finnes ingen bedre måte å avslutte på enn dette, sa Messi ifølge Reuters.

35-åringen er godt i gang med sitt femte VM og var som så ofte før midtpunktet for Argentina i kampen mot Kroatia.

Messi ordnet først 1–0 på et mektig straffespark, deretter briljerte han da han spilte fram Julian Alvarez til 3–0.

Lionel Messi har spilte én VM-finale tidligere. I 2014 ble det tap mot Tyskland.

Scaloni: – Største gjennom alle tider

Den argentinske magikeren har hatt et stort mesterskap i Qatar og kan fort ende både som VM-konge og toppscorer i mesterskapet.

Argentinas suksesstrener Lionel Scaloni mener at Lionel Messi er tidenes beste fotballspiller allerede.

Debatten om hvem som er den beste har ingen fasit. Temaet vil for alltid skape debatt. Vi snakker om nasjonen som også har fostret fotballkunstneren Diego Maradona. Navn som Pelé og Cristiano Ronaldo dukker også ofte opp i diskusjonene.

Scaloni innrømmer at han snakker for sin syke mor, men var som alle andre mildt sagt imponert over den lille 35-åringen etter at Argentina slo Kroatia 3–0 og tok seg til VM-finalen tirsdag kveld.

– Er han den beste noensinne? Som argentiner ser det naturligvis slik ut. Kanskje er det egoistisk tenkt, men i mitt sinn er det ingen tvil. Han er historiens aller beste spiller, sier Scaloni.

– Ære å trene ham

Han sier at han har det store privilegiet å trene den lille magikeren.

– Det er en ære å få være treneren hans og se ham spille. Det er alltid spennende å se ham i aksjon, for hver eneste gang han spiller blir han en enorm motivasjonsfaktor for lagkameratene, for folket og for hele verden. Det er ikke så mye mer å si om ham enn det som allerede er sagt. Det er et voldsomt privilegium å ham i troppen din, sier Scaloni.

Lionel Messi scoret ett og var sterkt involvert i de to andre målene da Kroatia ble slått. Messi ble den første spilleren siden 1966 til både å score og bidra med målgivende i fire VM-kamper tirsdag kveld. Totalt står han med 11 VM-mål.

VM-finalen spilles søndag.