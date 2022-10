Ifølge nyhetsbyrået Ritzau må de to betale prisen for sin innsats i 0-4-tapet mot Aarhus Fremad onsdag.

Nederlaget mot 2. divisjonslaget gjorde at Brøndby-troppen ble latterliggjort. Trener Niels Frederiksen valgte så blant annet å vrake Heggheim og Sebulonsen til dagens bortekamp mot AGF i Aarhus.

Den norske duoen startet mot Fremad Aarhus, men ble begge tatt av banen før oppgjøret var slutt.

Sigurd Rosted er ikke aktuell for Brøndby i dagens kamp. Han soner for et rødt kort.

(©NTB)