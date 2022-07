Viking vil ha Ekeland: - Det er flere klubber som er på meg

– Kan du si noe om veien din framover?

– Jeg har hatt et møte med Ulf der jeg egentlig har sagt at jeg er forberedt på å spille ut sesongen her. Fokuset mitt er på å prestere her og gjøre det best mulig, sier Jostein Ekeland til RA.

Ettertraktet

I vinter var HamKam og Haugesund på jakt etter Ekeland. De to klubbene er fortsatt interessert.

– Det er en del klubber som er på meg. Det tyder på at du har gjort noe rett.

– Er det Haugesund og HamKam som i tillegg til Viking er de klubbene som er interessert i deg?

– Ja, det stemmer. I tillegg til et par andre klubber, forteller Jostein Ekeland.

Berisha ut, Ekeland inn?

Nå ser det ut som at Berisha kan være på vei bort, det åpner jo opp for en plass på topp i Viking-laget?

– Ja, jeg ser det. Jeg leser mye medier om dagen. Jeg vet ikke hva som skjer med han, men Viking er absolutt en stor klubb.

Akkurat nå er Sandnes Ulf i en god posisjon til å ta andreplassen som gir direkte opprykk til Eliteserien neste sesong.

– Ja, det er akkurat det. Jeg synes det hadde vært urettferdig for trenere og spillere i Ulf hvis jeg hadde hatt fokus på noe annet så det er der fokuset ligger, uttrykker Ekeland.

Sandnes Ulf sin neste kamp er på mandag mot Åsane. Med seier kan Bjarne Berntsens mannskap ta ytterligere steg mot direkte opprykk.

