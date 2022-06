Norges U21-lag nærmer seg EM: – Fantastisk

Emil Konradsen Ceïde satte inn 1-0 på lekkert vis etter en drøy time. Innbytter Fredrik Oppegård scoret 2-0 tolv minutter før slutt.

– Det var fantastisk, sa landslagstrener Leif Gunnar Smerud til fotball.no.

– Fra vi scorer synes jeg vi gjør mye rett. Det var en tung og krevende kamp mot et bra lag som hadde mye på spill og en stor gevinst i den andre enden. Vi måtte grave dypt, men vi rodde det i land på en fin måte, synes jeg, sa Smerud.

Den siste kampen i gruppa er mot Aserbajdsjan tirsdag på Marienlyst. Vinner Norge den, tar laget seg forbi Kroatia og havner på toppen av gruppe A.

– Vi har klatret over et par gode hindre den siste uka, men det er fortsatt ett igjen. Selv om det kommer til å være mye fokus på mesterskapet, må vi ha fokus på kampen på tirsdag. Det er det som teller nå, sier landslagstreneren.

To etter pause

Norge åpnet kampen best i Finland. Jørgen Strand Larsen og Johan Hove hadde sine skuddmuligheter. Mot slutten var det Finland som kjørte omgangen, men de rødkledde holdt unna i Finland.

Norges keeper Kristoffer Klaesson måtte på jobb tidlig etter hvilen. Norge åpnet best også her, men Finland kom til en god avslutning etter fire minutter. Der var Klaesson på plass og reddet Norge.

Etter 62 minutter var det Ceide, som er på lån i Sassuolo fra Rosenborg, som sto for kampens prestasjon. Han tok seg forbi flere finner før han satte ballen nede i hjørnet fra 15-16 meter.

Oppegård snek seg fram på bakre stolpe etter et innlegg fra venstre et kvarter senere. Et godt nedtak og en avslutning opp i nettaket sørget for 2-0.

Kampen mot Aserbajdsjan til tirsdag må vinnes. Et uavgjortresultat vil gjøre at Kroatia vinner gruppen med bedre målforskjell. Det er kun gruppevinneren som går direkte til mesterskapet neste sommer.

[ Lokfalfotball: Den nye kampen om byen ]

– Spikeren helt inn i kista

Smerud var fornøyd med seieren over Finland og roser hele laget.

– Folk kommer inn og gjør gode innhopp. Støtteapparatet har stått på dag og natt for å legge til rette. Det er virkelig en gjeng som har vært på tur. Nå gleder vi oss til å komme hjem til Drammen og sette spikeren helt inn i kista, sier han.

Aserbajdsjan står med kun sju poeng i gruppa. Lagets to seirer har kommet mot Estland, som endte sin kvalifisering med null poeng.

Norges U21-lag har ikke vært i mesterskap siden 2013. Neste års EM spilles i Romania og Georgia. De 23 foregående forsøkene har endt med to sluttspill. Både i 1998 og 2013 endte det med bronse.

[ Norge-Slovenia: Telefonen til Nevland begynte å pipe direkte ]

(©NTB)