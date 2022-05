Jerv-spiss utestengt i flere kamper for rødt kort og dommerutbrudd

Det kommer fram i en oppdatert kamprapport hos Norges Fotballforbund. Hustad er der oppført med tre kampers karantene. Man soner vanligvis én kamp for en utvisning etter to gule kort.

Hustad fikk to advarsler i løpet av ett minutt i Stavanger. Den ene var for holding, mens den andre kom etter at han traff David Brekalo i halsen med albuen. Etterpå skjelte spissen ut assistentdommeren.

Selv fryktet han ikke å få flere kampers utestengelse.

– Nei, det bør være maks én kamp. Det er to gule kort, og ingen stygge forseelser. Den ene er jo feil. Alt annet enn én kamp blir jeg fryktelig overrasket over, sa Hustad til NRK.

Han erkjente at han burde vært roligere overfor assistentdommeren.

– Den er ikke helt bra. Jeg sa bare han gjorde en stor feil, med en litt annen stemme enn nå. Såpass må man tåle når det er 16.000 på tribunen, sa 25-åringen.

Jerv røk 0-3 i møtet med Viking.

