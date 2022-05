Live: Følg første runde i cupen direkte hos RAs livesenter

Det er klart for første runde av cupen i fotball, og i RAs livesenter kan du følge utviklingen i de fem kampene med lokale lag involvert.

Fortsatt er det første måneden siden november 2019 hvor Viking ikke kan kalle seg regjerende norgesmester, etter Molde vant 2021-cupen for snart tre uker siden. De mørkeblå jakter avansement, og drar til Jæren for å møte Rosseland. Deres naboklubb, Bryne, er på Midjord for å møte Brodd til duell. Brynes divisjonskollega, Sandnes Ulf, møter Geir Lundes Vardeneset i Stavanger, mens Sola og Vidar får måle krefter mot PostNord-ligaens EIK og Staal.

Kampene kan følges ved å bla nedover i artikkelen. Der finnes også lagoppstilling tilgjengelig i menyen for den enkelte kampen.

Rosseland-Viking

Vardeneset-Sandnes Ulf

[ Må snu om før cupfesten: - Blir ikke noen walkover ]

Brodd-Bryne

Sola-Egersunds IK

Vidar-Staal Jørpeland