Hvor er kynismen, Norge?

Etter en grufull innledning, foran et fullsatt og festkledd Ullevaal kom, Norge gradvis til hektene mot en langt svakere motstander underveis. Problemet var at Kristian Thorstvedt var den eneste spilleren det luktet mål av før pause. Han hadde to-tre velkvalifiserte muligheter. Blant annet en avslutning i stangen. Den tidligere Viking-spilleren så igjen frisk og farlig ut. Burde han vært skiftet ut mot slutten?

Ut over i kampen fikk Norge skrudd til. Joshua King ble kastet inn og 4-3-3 ble løsningen formasjonsmessig.

Angrep etter angrep ble rullet opp. Avslutninger var det nok av. Problemet var bare at for få traff målet – om man i det hele tatt fikk fyrt av.

Når man først kom til gode posisjoner ble en berøring for mye brukt. Besluttsomheten og fandenivoldskheten som kreves for å bryte ned en dyptliggende motstander manglet.

Gode lag finner måter å vinne på mot en motstander av denne typen. — Espen Astor Iversen

Alexander Sørloth var den som kom nærmest med to-tre avslutninger på hodet.

Den gangen besluttsomheten var der ødela VAR det store øyeblikket for Moi.

Så kan man gjerne si at dette hadde gått veien med Erling Braut Haaland på banen. Det hadde det sannsynligvis. Samtidig blir det en for tynn unnskyldning. Gode lag finner måter å vinne på mot en motstander av denne typen. Selv uten sin eneste virkelige verdensstjerne. Det klarte vi ikke.

Norge har tatt store steg under Ståle Solbakken i form av å kunne dominere kamper selv. De ser også langt mer solide ut i midtforsvaret enn på lenge. Det var en hemsko i perioder under Lars Lagerbäck. Det er ingen grunn til å svartmale – selv om sannsynligheten for å nå VM nå dalte kraftig.

Utfordringen framover blir å finne spillerne som har kynismen og evnen til å kaste seg inn med fart der det gjør vondt. Det kreves for å vinne en type kamp som dette.

Hjemme i Stavanger sitter en skadet Veton Berisha. Han kunne faktisk fort ha utgjort en forskjell her.

En annen Viking-profil jeg faktisk mener burde fått en plass i troppen til Solbakken snart er Zlatko Tripic. Jeg har sagt det før – og jeg sier det igjen:

Omtrent ingen spillere med norsk pass er like kyniske og rett i trynet på motstanderen enn ham.

Scenarioet på slutten mot Latvia kunne fort hatt vært perfekt med en motstander som hadde falt ned i egen 16-meter. Det hadde bare krevd en utstrakt fot – så kunne du vært sikkert på at Tripic hadde satt fart mot den for å konstruere en straffe. Moralsk tvilsomt kan man gjerne kalle det, men stort sett alle smarte angripere i verden leter etter berøringen de kan falle på. Det skjer også svært ofte i slike avgjørende øyeblikk.

Jeg så ikke mange norske spillere som lette etter den muligheten lørdag kveld. Ei heller seg jeg for meg veldig mange av de som var utpå en gang tenkte tanken.

Nå er det halmstrå igjen å klamre seg til i denne kvalifiseringen. Dessverre vant Tyrkia 6–0 og er forbi Norge på målforskjell.

Dette poengtapet blir fort resultatet som gjør at vi kan sitte hjemme å være sinte på Qatar i stedet for å være sinte på Qatar i Qatar.

VM-kvalifisering fotball menn i Oslo lørdag, gruppe G:

Norge – Latvia 0-0

Ullevaal stadion, 24.376 tilskuere

Dommer: Lawrence Visser, Belgia.

Gult kort: Morten Thorsby (22), Ola Solbakken (90), Norge, Roberts Emsis (53), Vladimirs Kamess (88), Latvia.

Norge (4-2-3-1): Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Marius Lode, Birger Meling – Morten Thorsby (Joshua King fra 46), Mathias Normann – Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt (Ola Solbakken fra 81.), Mohamed Elyounoussi – Alexander Sørloth.

Latvia (4-4-2): Roberts Ozols – Roberts Savalnieks, Antonijs Cernomordijs, Kaspars Dubra, Raivis Jurkovskis – Alvis Jaunzems (Vladimirs Kamess fra 59.), Eduards Emsis, Martins Kigurs (Kriss Karklins fra 89.), Andrejs Ciganiks – Vladislavs Gutkovskis (Raimonds Krollis fra 89.), Roberts Uldriks (Igors Tarasovs fra 75.).