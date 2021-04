Ti råd for fotballens vei videre

Stavanger — Hovedproblemet med Super League var at det framsto utelukkende som et grådighetsdrevet forslag for å hanskes med en stadig økende gjeld hos gigantene. Florentino Pérez og co. kunne med enkle grep gjort dette til noe helt annet. Hadde de evnet å krype ut av egen navle kunne de i stedet reversert en spiral og kultur som er i ferd med å føre fotballen mot stupet. Selv om det hadde krevd en langt mer solidarisk og helhetlig tankegang ville de store kunne tjent på det over tid.

Når gjengen på toppen peker på at det handler om redde fotballen som helhet, har de rett. Spesielt den europeiske toppfotballen er drevet av pengene de største sprer videre nedover i pyramiden. Skal man få bærekraften i dette rett er det neppe kapitalisme i fri dressur som er svaret. Å dra kapitalen helt ut av fotballen er verken realistisk eller ønskelig. Regulert kapitalisme, åpenhet – og en kikk mot røttene og menneskene som gjorde spillet så populært – er nok nøkkelen.

I kjølvannet av Super League håper jeg vi ser handling – ikke bare at det settes ned noen utvalg og komiteer for å begrave all strid.

Rett fra hoften slår disse ti temaene meg som hyperaktuelle å se på, både her hjemme og internasjonalt, etter Super Liga-suppen:

[ Skal kunne vinne som underdog ]

1. UEFA/FIFA-reformer: Korrupsjonen må til livs en gang for alle. Situasjonen hvor Alexander Ceferin og Gianni Infantino framsto som riddere på hvit hest i forhold til Super League var uvirkelig. Kraftige reformer må på plass. Objektive og eksterne krefter må gis tilgang for å granske. Hvis ikke må faktisk konkurrerende forbund og konkurranser vurderes. Det starter på toppen.

2. Eierskap: Mye har blitt sagt om klubber eid av sjeiker, oligarker, stater, hyperkapitalistiske amerikanere og andre. En gang for alle bør det nå slå fast at en fotballklubb kan deleies av aksjonærer, men ikke eies helt som en vanlig bedrift. En fotballklubb tilhører i praksis fansen. Alltid. Her er det bare å endre lovverket mot Bundesliga over hele linjen. Der må medlemmene eie 51 prosent.

3. Agenter: Fotballagentene, eller formidlere som de nå heter med mindre regulering enn før, suger enorme summer ut av fotballen – samtidig som de driver opp lønnsnivået hos spillerne og summene ved salg. Rådgivning er en rettighet både spillere og klubber må ha rett på, men her må både regulering, lovverk og åpenhet om summer bli en helt annen. Grådighetskulturen for lengst bikket. I 2020 betalte norske klubber ut 39 (!) millioner kroner til agenter. Tallet har vokst kraftig hver sesong siden 2016 – før det gikk litt ned grunnet pandemien i fjor. Tenk hvilken forskjell 39 millioner alene kunne utgjort for kvinnefotballen.

4. Utjevning: Det er lett å latterliggjøre amerikansk idrett for franchisemodeller uten opp og nedrykk. Jeg stiller meg gjerne i køen, men mener man også kan lære på ett felt. I verdens mest kapitalistiske land fordeles talentene flatt etter en sosialdemokratisk modell for å utjevne. I et system med kjøp og salg av spillere som i Europa vil dette ikke fungere. Det vil også stride med spillernes rettigheter. Det går likevel an å lære om utjevning. Nå har galoppen med å hente unge spillere – helst så tidlig som mulig for å kunne kalle dem egenutviklede og spare overgangssummer senere – gått for langt. Og hvorfor skal de beste fotballnasjonene få opp mot fire lag i Mesterligaen? Hvordan skal andre nasjoner noen gang kunne ta opp kampen? Systemet er laget for å gjøre de store større.

5. Gjeldsgrad: Europeiske toppklubber må i langt større grad reguleres i forhold til hvor mange hundre millioner de faktisk kan ha i gjeld – selv om eierne står ansvarlige. Kostnadsnivået drives opp både i klubbene – og hos konkurrentene. Bare spør gjengen i Sunderland om hvordan hverdagen ble da Ellis Short slettet gjelden og trakk seg ut på dagen – samtidig som rådyre spillerkontrakter fortsatt løp over flere år.

[ Dette kommer når stadion skal bygges om ]

6. Konservatisme: Det er en grunn til at fotballen er verdens mest populære sport. Det skal man faktisk ha i mente når man endrer seg. Ikke se på konservatisme som utelukkende et fyord. Utvikling er bra, men ikke all utvikling. Endringen av tilbakespillsregelen er et godt eksempel på en god og sunn utvikling. VAR tror jeg de fleste kan klare seg uten. Fotball skal være et spill med menneskelige feil.

7. Byråkrati: Ta en titt på utviklingskurven over antallet ansatte i FIFA og UEFA. Gjør det samme med NFF her hjemme. Det peker til himmels. Noen må ta regningen. Behøver vi så mye fotballbyråkrati?

8. Pris: Fotball skal være et spill en kan bli god i med tilgang på en ball og litt plass. Det er fotballen på vei bort fra. Akademier, treningsavgifter og helproffe trenere i ung alder gjør de beste bedre, men er også ekskluderende. Fotballen må aldri glemme arbeiderklasserøttene. Da vil populariteten forsvinne over tid.

9. Lønnsnivå: José Mourinho skal ha fått over en milliard (!) kroner i sluttoppgjør etter å ha blitt sparket fra en håndfull klubber de siste årene. Lionel Messi skal ha en avtale med verdi på 555 millioner euro over fire år – bare fra Barcelona. Summene de beste får er absurde. Selv om man også kan tjene enormt med penger som klubb på å hente en slik spiller driver det opp lønn og utgifter på alle andre. Et lønnstak – kanskje basert på både interesse, klubbstørrelse og økonomiske totalbilde – er absolutt verdt en diskusjon.

10. TVs makt i spillet: Satt på spissen er det ikke lenger dommerne som starter kampene i verken Premier League eller norsk eliteserie. Følger du med fra tribunen vil du merke at de først blåser når de får signal fra Skys eller Discoverys folk om at reklamen er ferdig. TV har makt og TV har bidratt enormt til den syke økonomiske veksten. Skal TV ha like mye makt videre, eller må man regulere mer?

[ Fotballens selvskading ]