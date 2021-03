Thorstvedt utvist da Norge tapte

Stavanger / Malaga — Norge greide aldri å reise seg etter et tidlig baklengsmål og fikk juling i «hjemmekampen» på Costa del Sol mot et påskrudd, kontringsvillig og supereffektivt tyrkisk lag. Helt mørk ble dagen da innbytter Kristian Thorstvedt fikk rødt kort ti minutter før slutt. Dermed står den tidligere Viking-profilen med ett mål og rødt kort etter tre kamper med flagget på brystet.

Da ledet Tyrkia allerede med tre mål, og en stor tyrkisk kontingent på VIP-tribunen jublet uhemmet på ellers folketomme La Rosaleda.

Mål av Ozan Tufan (2) og Caglar Söyüncü senket Norge. Førstnevnte ble også førstemann som har scoret landslagsmål mot André Hansen, som erstattet en skadd Rune Almenning Jarstein ved pause til sin sjette landskamp.

Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland fikk hvert sitt mål korrekt annullert for offside, mens Sørloth også hadde en suser i stolpen på 0–1.

Nå blir seierspresset i bortekampen mot Montenegro tirsdag veldig stort. Uten tre poeng der kan Norge være hektet av før høstkampene.

Overrumplet

Etter en ny norsk trøyemarkering, med fem fingre i været som en oppfordring til enda flere om å bli med på protestene mot menneskerettighetsbrudd i Qatar, virket det som de norske ble litt overrumplet av et tyrkisk lag som var fullt påskrudd fra første spark.

Etter tre og et halvt minutt ble Yusuf Yazici spilt fram på venstresiden og la inn. Kristoffer Ajers forsøk på klarering gikk rett til Ozan Tufan, som bredsidet ballen i mål ved nærmeste stolpe.

Tyrkerne snakket om stopperkrise ettersom de måtte greie seg uten Merih Demiral (Juventus) og Ozan Kabak (Liverpool), men Caglar Söyüncü tettet ikke bare igjen i spann med fjerdevalget Kaan Ayhan, Leicester-stopperen stanget også inn et hjørnespark fra Yazici i det 28. minutt etter å ha vunnet i lufta mot flere nordmenn.

De norske fikk summet seg etter den tidlige smellen og festet et visst grep om spillet, men tyrkerne virket kvikkere og var alltid kontringsvillige.

I stolpen

Alexander Sørloth hadde allerede fått en scoring korrekt annullert for offside da han i det 26. minutt kom til en kjempesjanse. Han prøvde seg fra distanse, og ballen ble blokkert rett tilbake til ham og han banket den i stolpen.

Rett etter vant Milan-stjernen Hakan Calhanoglu et hjørnespark, og kampen ble punktert.

Mohamed Elyounoussi hadde den beste sjansen til å redusere før pause, men han skjøt utenfor fra god posisjon etter å ha skåret inn fra kant forbi et par motspillere.

Etter to assist holdt Yazici på å krone sin første omgang da han ble spilt gjennom av Lille-lagkamerat Burak Yilmaz og hadde 3-0-målet på foten, men Ajer fikk blokkert til corner.

Ved pause var Jarstein borte hos keepertrener Frode Grodås og sa at han ikke kunne fortsette, og André Hansen overtok plassen i Norges mål. Han måtte resignere på Tufans vakre skudd i det 79. minutt.

Norge var nær redusering noen ganger, men i det 80. minutt ble Thorstvedt utvist for en stygg takling mot Caner Erkin, og det var game over for Norge.

