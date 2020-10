Fjordkraft-ligaen er det nye navnet på den øverste divisjonen i ishockey, tidligere kjent som Get-ligaen.

Norsk topphockey og Fjordkraft signerte avtalen torsdag, melder TV2.

TV 2 erfarer at avtalen er verdt fem millioner kroner årlig.

– Avtalen har en høyere verdi enn tidligere ligasponsorat. I tillegg ligger det en potensielt stor oppside for klubbene ved direkte samarbeid mellom Fjordkraft og den enkelte klubb. Totalsummen Fjordkraft potensielt kan tilføre ishockey og eliteserien kan bli betydelig og særs viktig i en usikker tid for idrett, såvel som for samfunnet, sier assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm, til TV2.

Oilers-eier har vært sentral

Oilers-eier Tore Christiansen har vært sentral i å lande avtalen.

Fjordkraft sponser også Oilers.

– Egentlig skulle alle pengene gå til utvikling av norsk hockey. Slik situasjonen er nå, med litt mer penger i avtalen, kan det nok være smart at det drypper noe direkte ned på klubbene første året. Så få vi heller utsette de andre planene og visjonene for norsk hockeys framtid med ett år, sier Christiansen til RA.

Saken oppdateres.

