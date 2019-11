Flytter cupfinaleshowet til Spektrum

– Etter en enorm interesse for våre billetter til Cupfinaleshowet flytter vi det til Oslo Spektrum, og øker dermed fra 1800 til tilgjengelige 8000 billetter, skriver Viking FK på sine nettsider torsdag.

Billettene til Vikings planlagte cupfinaleshow på Rockefeller ble revet bort på bare få minutter.

Det har ført til at klubben nå har tatt grep for å finne en løsning slik at flere av alle de som oppholder seg i Oslo under cupfinalehelgen skal få mulighet til å delta.

Stavanger-show

Torsdag ble det klart at Viking leier Oslo Spektrum og flytter showet dit.

– Våre fans vil få en fest de aldri vil glemme, melder klubben.

Programmet for kvelden vil blant annet bestå av Morten Abel som kommer både med Viking sangen sin «Hjerta for di blå» og andre hits.

Stavangerkammeratene, Leif og kompisane (Leif Nilsen), Kriminell Kunst & Izabell, samt Frode Rønli som kommer for å synge Ein Blåe Dag.

Familieområde

Det blir et eget alkoholfrittområdet inne i Spektrum under cupfinalefesten, som også gjør at det vil være mulig for barnefamilier å delta, melder Viking på nett som opplyser at de nye billettene snart vil bli lagt ut for salg.

