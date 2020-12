Fire lokale er tatt ut til håndball-VM

Følg RA Sporten på Facebook!

Alexander Blonz, Kristian Bjørnsen, Gøran Søgard Johannessen og keeper Espen Christensen er alle med.

De VM-uttatte spillerne kommer trolig til å ha noen av sine siste forberedelser i utlandet. Dette er for å ta de mest trygge koronagrepene rett før avreise til Egypt.

Det er ikke avklart rundt to oppsatte EM-kvalkamper mot Hviterussland rett over nyttår. Her er Norges Håndballforbund i dialog med Det europeiske håndballforbundet for å finne løsninger.

– Det handler om at det er lang reisevei (til VM), og det har vært stor belastning på enkelte spillere. Derfor tar vi med flere enn tidligere, sier Berge.

Norge starter mesterskapet med en nøkkelkamp mot Frankrike 14. januar. De to andre lagene i gruppen er USA og Østerrike. De tre beste i puljen går til hovedrunden. Etter den fasen av VM, starter cupspillet med kvartfinale.

Myrhol var ikke med i EM tidligere i år etter en operasjon i magen. Han ble operert i skulderen for noen måneder siden, men har vært i full trening en kort periode den siste tiden.

Endelig gull?

Norge tapte de to siste VM-finalene. Det har skjedd mot vertsnasjonene (Frankrike 2017 og Danmark 2019). I Egypt blir det begrenset med tilskuere og et meget strikt smittevernregime.

Den egyptiske arrangøren har gått ned helt på detaljnivå. Alle involverte vil inngå i en «bobletilværelse» som kan se enda strengere ut enn det tilfellet er i Danmark under kvinne-EM.

Blant annet skal alt av bestikk, tallerkener og glass ikke brukes mer enn én gang.

Fungert i Danmark

Landslagssjefen Berge tror VM vil gå fint.

– Det har fungert veldig bra under EM i Danmark for håndballjentene, med et grundig testregime og en streng boble. Det vil bli lignende organisering i Egypt, sier Berge.

I mars spiller Norge en meget overkommelig OL-kvalifisering i Trondheim. Den gir etter all sannsynlighet norsk plass i Tokyo-lekene i juli og august.

Det vil i så fall være første gang siden 1972 at Norge spiller OL-håndball for menn.

Bruttotroppen:

Målvakter: Robin P. Haug (Skjern), Kristian Sæverås (Leipzig), Espen Christensen (Kristianstad), Torbjørn Bergerud (Flensburg-Handewitt).

Kantspillere: Magnus Jøndal (Flensburg-Handewitt), Kristian Bjørnsen (Wetzlar), Kevin Maagerø Gulliksen (Minden), Alexander Blonz (Elverum).

Bakspillere: Sander Sagosen (Kiel), Sander Øverjordet (Mors-Thy), Kent Robin Tønnesen (Veszprém), William Aar (Århus), Gøran Johannessen (Flensburg-Handewitt), Christian O’ Sullivan (Magdeburg), Simen Holand Pettersen (Elverum), Harald Reinkind (Kiel), Magnus Abelvik Rød (Flensburg-Handewitt).

Linjespillere: Bjarte Myrhol (Skjern), Henrik Jakobsen (Toulouse), Petter Øverby (Erlangen), Thomas Solstad (Elverum).