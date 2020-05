Kristian Thorstvedt koste seg i møtet med gamle venner.

Midtbanemannen som herjet over to sesonger for Viking med sine scoringer, ble i vinter solgt til belgiske Genk for en sum i nærheten av 20 millioner kroner.

Thorstvedt er med det nesten hovedgrunnen til at Viking ser ut til å stå seg så bra gjennom koronakrisen.

Fredag var en nyoperert Thorstvedt tilbake i Jåttåvågen. Han er nyoperert etter tretthetsbrudd, men timingen på skaden er god.

–Jeg regner med å spille igjen i høst, sier Genk-proffen Thorstvedt.

