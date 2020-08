Felt O tilbake mot Molde

Følg RA Sporten på Facebook!

Viking Fotballklubb skriver i en pressemeldingg at før årets sesong ble sparket i gang – og ikke minst før tilskuerbegrensningene på 200 ble innført som følger av koronapandemien – solgte Felt O ut ståfeltet sitt. Det medførte blant annet at man fjernet setene øverst på feltet og satte opp såkalt "safe standing" slik at det ble plass til enda flere.

– Det nye feltet har stått klart lenge nå, etter at supporterne selv har stått for mange timer med dugnad for å få det på plass. Men foreløpig har det vært tomt under eliteseriekampene. Grunnen til det er helt enkelt at supporterne ikke ønsker at bare noen av medlemmene får komme på kamp. For dem har det tydelige standpunktet vært "alle eller ingen". Noe klubben har forståelse for og respekterer, skriver Viking.

De meste aktive supporterne har samlet seg under paraplyen Felt O, hvor man finner både VikingHordene, andre alternative grupperinger og alle andre som har lyst til å bidra til å lage god stemning og liv på tribunen. Feltet har bidratt til å skape en fantastisk ramme rundt Vikings hjemmekamper, og en atmosfære som klubben i aller høyeste grad mener at bidro til at laget kom seg til Ullevaal og tok en sterk 5. plass i Eliteserien i fjor.

Har vært savnet

Søndag 30. august, under kampen mot Molde, kan man igjen g 30. august kommer man endelig til å høre sang og trommer fra kortsiden opp mot jernbanen igjen. Da får Felt O disponere samtlige 200 tilgjengelige billetter.

– Det blir veldig kjekt å få dem tilbake, sier Børge Moi Nilsen i klubbens markedsavdeling.

Både han, de andre i administrasjonen og ikke minst spillerne har savnet den magiske atmosfæren feltet bidrar til å skape. All honnør til samtlige 200 som har kommet på kampene hittil. Hver og en av dem har levert.

Men det skal litt til for å overgå de som står på feltet og synger (skriker) seg håse gjennom 90 minutter hver kamp, av hele sitt mørkeblå hjerte. Legger man til at svært mange av dem også er sulteforet og har lengtet etter å komme tilbake, er det grunn til å tro at det kommer til å bli bra trøkk på feltet når Molde gjester SR-Bank Arena.

Det er liten tvil om at supporterne, med den energien de gir fra seg og stemningen de lager, har betydning for spillerne og deres prestasjoner. Det gjelder alle supporterne som kommer på kamp.

Viking trenger sårt poeng om dagen. Nå er håpet at et heltent Felt O kan bidra til å løfte guttene våre frem til seier.