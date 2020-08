Europeisk rekord fra Jakob Ingebrigtsen i Monaco

Følg RA Sporten på Facebook !

Jakob Ingebrigtsen løp inn til 2.-plass på 1500 meter med 3.28,68 i Diamond League-stevnet i Monaco. Det er ny europarekord.

Timothy Cheruiyot fra Kenya holdt unna for den norske tenåringen i spurten og vant på 3.28,45, men det ble en stor dag for Jakob Ingebrigtsen, som for første gang løp under 3.30 og slo europarekorden til Mo Farah.

Broren Filip Ingebrigtsen ble nummer fire med 3.30,35.

