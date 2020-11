Et skifte som kan ha kostet

Følg RA Sporten på Facebook !



Inngangen til kampen var at Viking hadde flere slitne spillere som måtte hviles. De hadde også såpass stor respekt for Odd at de valgte å endre fra sin vante 4-3-3-formasjon over til en 4-4-2 i diamant for å kunne demme opp for Odds småspill – og selv utnytte rommet bak backene deres.

Dette funket egentlig ganske bra fram til Mushaga Bakenga satte inn 1–0 etter 18 minutter. Så revnet det fullstendig da Viking endret tilbake til sin vante formasjon når de måtte fram for å jage. Mål endrer fotballkamper. Det er en loslitt klisjé, men den inneholder samtidig sannheten i veldig mange tilfeller.

LES OGSÅ: - Det eneste vi lyktes med var å spare folk

Kunne så Viking unngått å få 1–0 mot? Kunne den hemmelige planen om formasjonsendring fått levd lengre?

Selvsagt kunne den det! 1-0-målet burde, i mitt hode, vært avverget. Her blir det skylddeling:

Forsvarsarbeidet i forkant var alt annet en patent.

Det var heller ikke keeperarbeidet til Arild Østbø. Keeperen var altfor langt ute mot første stolpe da innlegget ble slått. Lompetreffet til Mushaga Bakenga, som snek seg inn ved stolperoten, fikk han som resultat ikke fingrene på.

Den tredje adressaten for skyld, og den viktigste i dette tilfellet, er likevel den som tar ut laget.

Hadde Iven Austbø tatt det samme skuddet? Det er jeg ganske sikker på at han hadde – selv om han hadde stått noe feilplassert i forkant av innlegget. Han ER høyere enn Østbø og har en større rekkevidde i full strekk. Det er fakta – og et moment du alltid må ha i mente ved å velge en keeper på 183 centimeter. Der er ikke verden rettferdig. Dessverre.

Så kan en peke så mye en bare vil på at Østbø tilfører Viking andre ting i en helhet offensivt. I min bok er det viktigste for en keeper å redde baller. Her sviktet Østbø i det avgjørende øyeblikket. 2–0 målet var også mulig å ta. Han ble stående noe på halvdistanse og kom aldri så fort ned på skuddet til Bakenga som en burde kunne forvente.

LES OGSÅ: Slik var Odd-Viking

Valget om å skifte keeper ble, ifølge keepertrener Kurt Hegre, tatt på bakgrunn av mange kamper på kort tid. Det ble også tatt fordi konkurransesituasjonen på keeperplassen er stor.

Er den nå egentlig det?

Iven Austbø er, etter de aller flestes oppfatning, et soleklart førstevalg i Viking. Han har vært steingod over lang tid. Dersom han ikke SELV har bedt om hvile var det få grunner for dette skiftet. Det ble aldri nevnt som en grunn.

En keeper beveger seg ikke nok til at han skal bli så sliten. Tre kamper på åtte dager bør gå fint.

Og hva var det som tilsa at ikke Michael Crowe i så fall skulle få en ny sjanse – etter å ha sett ganske solid ut i debuten mot Kristiansund?

LES OGSÅ: Berntsen varsler flere endringen mot Odd

Så var det selvsagt en haug med andre ting som ikke funket mot et Odd – som var i nærheten av sesongbeste.

Sannsynligheten for at Viking hadde tapt uansett er overhengende. I så måte er det kanskje ufint å kritisere for mye.

Samtidig handler det om små marginer mot så gode motstander. Det handler om å få alle detaljene rett.

Med tapet kan Viking glemme å bevege seg noe særlig oppover på tabellen. Nå handler resten av sesongen om å konsolidere tabellplasseringen.

Det blir ganske kjedelig egentlig.

LES OGSÅ: To Viking-ansatte smittet av korona