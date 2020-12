Erevik imponert – smittebomben holdes i sjakk i EM

Følg RA Sporten på Facebook!

De sikter mot å holde smitten på null i vel en uke til. Det vil i så fall være en PR-seier etter all kritikk i forkant av mesterskapet.

De tre positive testene ble avlagt da lag kom til Danmark i dagene før avkast tidlig i forrige uke. Etter det har vel 3500 avlagte prøver vært negative.

– Det er bare å ta av seg hatten for arrangøren. Visst kan det fortsatt komme en positiv test eller et utbrudd, men så langt har det fungert fantastisk, sier TV3s Erevik til NTB.

Han snakker mens han venter på resultatet av en koronaprøve i Kolding. Alle involverte i EM, også mediefolk, skal testes minimum hver femte dag.



– Jeg har hele tiden sagt at jeg trodde dette kunne la seg gjennomføre på en trygg måte også i Norge, sier Erevik til NTB.

Ereviks fødeby Stavanger skulle etter planen hatt Norges hovedrundekamper, men det ble det ikke noe av.

Den gamle landslagskeeperen har til daglig base i Danmark.

Han får støtte av Norges landslagslege.

– Foreløpig går det veldig bra og med utrolig god stemning i troppen vår. Men det er en helt ny hverdag med temperaturmåling hver morgen og kveld og mye rapporteringer. Vi blir koronatestet hver annen eller tredje dag, sier Nils Ivar Leraand til NTB.



– Hva er ditt inntrykk av smittevernregimet i EMs røde boble?



– Jeg føler at dette er så sikkert som det går an innenfor de rammene som gjelder. Vi føler ikke at vi er i Danmark, men mer plassert på en øde øy. Jeg mener at arrangøren har tatt alle mulige forholdsregler, sier Leraand.

– De (arrangøren) har jobbet kjempebra. Du ser at de er nøye i hall og på hotellet med tanke på munnbind og spriting. Jeg håper vi får fortsette mesterskapet av den danske regjeringen, sier Katrine Lunde til NTB.



Torsdag ble ytterligere 31 kommuner i Danmark satt under skjerpede smittevernregler. Det gjelder områder på alle kanter av Kolding-området der Norge og sju andre EM-lag har holdt til.



Det lyser rødt vest, nord og øst for Kolding. Rødt er det også i Herning. Der spilles sluttkampene neste helg.