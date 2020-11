«Er det rett tidspunkt å reise ut, Zymer?»

Følg RA Sporten på Facebook !

Men er det rett tidspunkt å reise ut? Og vil han det midt i en pandemi?

Etter altfor mange år i kategorien supertalent har Zymer Bytyqi fått sitt store gjennombrudd i 2020. Etter å ha blitt voksen nok til å søke hjelp til den mentale biten er han nå noe av det heteste i norsk fotball.

Samtidig er ikke valget han må ta i vinter nødvendigvis lett. I alle fall ikke ved første øyekast.

Mennesket Zymer Bytyqi er i aller høyeste grad en mild og snill gutt fra Lura. Han fungerer mye bedre med tillit og klapp på skulderen, enn med usikkerhet og utskjelling. Hva vil utlandet by på? Og hadde det ikke vært smart å få stadfestet at denne sesongen ikke er et blaff? At han faktisk har skjønt det nå?

Om han ønsker Viking skal få noe igjen kan kanskje ny avtale, og salg til sommeren, være lurt? Da vil han også vite at han er sterkt ønsket i ny klubb.

På samme tid er nok likevel grunnene for å dra i vinter for mange og tungtveiende til at jeg tror Viking har noen som helst sjanse til å beholde Zymer – gitt at klubbene som er konkret på banen er noenlunde attraktive.

Han er nå 24 år og mye bedre rustet for en tur ut enn da Red Bull Salzburg hentet ham som 16-åring. Fotballkarrieren er kort. Det er nå han må signere avtalene som kan gjøre ham økonomisk sikret for fortsettelsen.

Med de økonomiske ringvirkningene av en verdensomspennende pandemi vil Bosman-overganger fort bli den eneste reelle veien ut fra Eliteserien. Jeg tror dessverre vi bare har sett starten på den økonomiske koronasmellen i internasjonal fotball.

Så vet du aldri når – eller om – sjansen kommer igjen. Livet handler om å gripe de rette mulighetene når de kommer.

Dersom han ikke lykkes ute vet også Bytyqi at Viking høyst sannsynlig tar mot ham med åpne armer.

Den viktigste grunnen er likevel den enkleste.

Nå er Bytyqi god nok. Da spørs det om dette er så mye å lure på.

