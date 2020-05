EM i Stavanger kan ryke: – Ser ikke for oss tomme tribuner

Følg RA Sporten på Facebook !

EM er det største mesterskapet i Norge på flere år, men pandemisituasjonen skaper stor usikkerhet. De norske håndballjentene har sjansen til å spille hjem et gull på hjemmebane for første gang siden 1999 (VM).

Det er 206 dager til EM-åpningen, men det er høyst uklart rundt tilskuere. I Norge foreligger det foreløpig et forbud mot å ha flere enn 50 personer samlet på idrettsarrangementer, en grense som økes til 200 fra 15. juni. 500-grensen er uaktuell i hvert fall fram til 15. september.

– Det er en vurdering som håndballforbundet og Det europeiske håndballforbundet må gjøre. OL i Tokyo er utsatt. Det gikk hardt ut over alle OL-utøverne. Det viktigste tror jeg er at man har et arrangement som skjer. Så må de (NHF og EHF) komme tilbake til om de klarer å ivareta smittevernhensynene, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB om håndball-EM.

Følger planen

Det skal spilles 26 EM-kamper i Norge (Trondheim, Stavanger og Oslo) i perioden 3. til 20. desember. Totalt vil det trolig kunne være opp mot 125.000 tilskuere på disse kampene.

I Trondheim er det lagt opp til vel 8000 i tribunekapasitet. I Stavanger vil det ligge tett på 8000.

Danmark arrangerer deler av EM og har 21 kamper på dansk jord. Sluttspillet spilles på Fornebu i en arena med plass til vel 12.000 publikummere.

– På generelt grunnlag kan vi si at fra EHFs ståsted, kan vi ikke se for oss et EM uten tilskuere, sier EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich til NTB.

– EHF overvåker situasjonen fortløpende, og planleggingen fortsetter som planlagt, legger han til.

– Sånn som epidemiutviklingen ser ut nå, vil jeg tro det blir vanskelig, sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), til VG på spørsmål om et EM kan gjennomføres som planlagt.

Flere muligheter

I Norges Håndballforbund står EM høyt oppe på arbeidslisten om dagen. – Vi fortsetter å forberede oss som om EM går som normalt. Så er vi i dialog med både det danske forbundet (medarrangør) og EHF (formell «eier») på en rekke ulike scenarioer basert på hvordan situasjonen utvikler seg. Disse scenarioer strekker seg fra ordinær gjennomføring til avlysning. Innunder dette også gjennomføring med redusert eller ingen publikum, men også flere andre alternativer, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til NTB.

– Så skal vi også gå i mere konkret dialog med både Kulturdepartementet, NIF og helsemyndigheter utover våren med de ulike planer alt ettersom hvordan samfunnet utvikler seg. Men inntil videre er det altså mål om normal gjennomføring, men naturligvis vel vitende om at det kan komme endringer.

