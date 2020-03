Dobbelt tap for Oilers

Følg RA Sporten på Facebook!

Tredje periode:

60. min.: Kampen er over, Vålerenga slår Oilers 3-2. På tross av innsatsen til Oilers i sluttminuttene klarer de ikke å få utligningen de jaktet. Oilers har dermed tapt tre av sine siste fire kamper. Skuddstatistikken vant Vålerenga 27-23. Schwartz ble kåret til Oilers' beste spiller.

60. min.: Kissel skyter, Tommy styrer den utfor. Vinner pucken, prøver samme variant.

60. min.: Talge skyter!

59. min.: Schwartz med to skudd og et pasningsforsøk.

59. min.: Vålerenga tvinger Oilers ut av sonen, men Oilers kommer seg raskt inn igjen.

59. min.: Med 1.55 igjen på kampuret slår Vålerenga til nok en icing. Fire ganger på få minutter.

58. min.: Schwartz skyter, Tommy jager returen og Lindström slår den til icing.

58. min.: Nok en gang blir det icing mot Vålerenga. Oilers tar timeout denne gangen. Holm skal av isen, og Oilers skal spille med seks utespillere mot Vålerengas fem.

56. min.: Sjansebonanza for Oilers! Talge, Ulriksen og Schwartz er på jobb. Vålerenga slår til icing. De velger å bruke timeouten sin nå for å hvile spillerne, som ikke får bytte.

56. min.: Talge avslutter på backhand.

55. min.: Trettenes er en arbeidshest! Jobber hardt for å vinne pucken i midtsonen, og får den med seg inn i offensiv sone. Nå må Oilers gjøre det enkelt og skaffe målsjanser.

54. min.: Dårlig kommunikasjon mellom Kristiansen og Bryhnisveen. Kristiansen skal legge pucken tilbake, men backen er i bevegelse. Må ut av sonen og krige seg inn igjen.

53. min.: Strandborg får stå i slottet, men er litt for nær Søberg. Haglund Mathisen kommer rundt målet og følger opp. Mye nesten fra Oilers nå.

52. min.: Talge og Vikingstad holder pucken offensivt, men klarer ikke å skape noen farligheter.

51. min.: Lillebror Markus Søberg skyter på storebror Steffen Søberg. Vålerengas målvakt vinner den duellen.

51. min.: Hoff skyter, nesten rett etter dropp! Det går unna. Nå er Oilers inne i en god periode.

50. min.: Brassart skyter, Søberg holder pucken. Brassart bruker anledningen til å knuffe litt med John Gustaf Berling.

50. min.: Oilers etablerer seg. Rokseth velger å legge et svakt skudd i retning mål i stedet for å spille Schwartz, som står helt ledig.

49. min.: Vålerenga slår til icing. Dette kan være Oilers sin mulighet til å etablere seg i angrep.

48. min.: Rotbakken skyter for Vålerenga, Holm blokkerer.

47. min.: Mål 3-2 Brekke Henriksen sender Vålerenga i ledelsen. Pucken havner inn foran mål i lavt tempo, Brassart klarer ikke å plukke den opp. Brekke Henriksen skyter, og snur kampen for Vålerenga.

46. min.: Hurrød spiller sammen med Talge og Vikingstad, i Mauldins fravær. Strandborg og Haglund Mathisen er på vingene til Rylan Schwartz.

45. min.: Lalande prøver å sparke pucken forbi Holm. Får retur, men klarer ikke å omsette den.

44. min.: VIF avslutter, Holm har kontroll.

44. min.: Bjorkstrand har stokket litt om på tredje- og fjerderekken i pausen virker det som.

42. min.: Vålerenga er fullt lag.

41. min.: Oilers prøver på en innøvd variant. Zajac trekker oppover, legger pucken bak til Trettenes som skal entre sonen. Får ikke kontroll på pucken, og Oilers må starte igjen.

41. min.: Pucken er droppet, Oilers åpner perioden med overtall i litt over ett minutt.

Andre periode:

40. min.: Perioden er over, stillingen er 2-2 i Furuset Forum. Oilers har levert en god periode, selv om Vålerenga vinner skuddstatistikken 14-8. Totalt 22-12. Mauldin måtte forlate isen med tydelige smerter i kneet. Det skjedde i periodens fjerde minutt. Oilers starter tredje periode i overtall.

40. min.: Det kommer en ekte suser fra Zajac! Skyter pucken på direkten. Går utenfor, men det er enkelt og bra.

40. min.: Eklund får to minutter for å forsinke spillet. Sender pucken over vantet. Overtall for Oilers.

40. min.: Icing mot Vålerenga med 52 sekunder igjen av perioden.

39. min.: Mål 2-2 Villiam Strøm utligner mot sine gamle lagkamerater. Holm er dekket og ser ikke skuddet, som kom fra blålinjen.

38. min.: Talge bruker fysikken sin! Tar med pucken inn i offensiv sone og stiller seg langs vantet. Holder på pucken lenge nok til at Oilers får byttet mannskap.

37. min.: Røymark sender pucken til Lindström, som kommer i fart inn mot mål fra venstresiden. Lindström skyter, men får en alt for dårlig vinkel til å overliste Holm.

36. min.: Med Mauldin ute har Bjorkstrand gjort litt om på rekkene. Strandborg er flyttet inn i Mauldins plass, med Vikingstad og Talge. Haglund Mathisen spiller sammen med Hurrød og Schwartz.

35. min.: Zajac stopper en overgang i midtsonen. Dribler seg rundt og får pucken videre.

34. min.: Mye overganger i Furuset Forum. Lite etablert spill nå.

32. min.: MÅÅÅL 1-2 Tommy Kristiansen sender Oilers i ledelsen! Schwartz sender pucken inn til Tommy, som sender pucken forbi Steffen Søberg. Nydelig pasning fra den nye centeren. Der viste han litt av grunnen til at han flere sesonger bak seg i AHL.

32. min.: VIFs Oppøyen får to minutter for å skøyte borti Henrik Holm. Oppøyen reagerer nok på Holms bevegelse i forkant.

30. min.: Nok en gang er Klavestad påskrudd i midtsonen. Vinner pucken og lemper den inn i sonen.

28. min.: Ulriksen er tilbake for Oilers, som gjorde en god jobb i undertall.

27. min.: Ekstremt aggressivt undertall fra Oilers. Lar ikke VIF få sjansen til å etablere seg.

26. min.: Oilers entrer offensiv sone, Hoff gir pucken til en Trettenes i fart. Skyter, men det blir dropp i offensiv sone.

26. min.: Ulriksen får to minutter for holding mot Vålerengas Gunnarsson. Undertall for Oilers.

25. min.: Vålerenga med en rask overgang, legger inn for styring. Det blir avventende utvisning mot Oilers.

24. min.: Oilers' Greg Mauldin må få hjelp av isen etter en kollisjon i midtsonen. Amerikaneren sto opp mot Leo Halmrast, og det blir kne mot kne. Det kan være en alvorlig skade for Oilers' visekaptein.

23. min.: Talge og Zajac kjører noen fine kombinasjoner langs vantet i offensiv sone. Zajac drar seg inn mot mål, men klarer ikke å få pucken forbi Søberg.

22. min.: MÅÅÅL 1-1 Dan Kissel utligner for Oilers! Tommy Kristiansen serverer Kissel, fra rundvantet. Forarbeidet til Klavestad var et godt bidrag. Kissels syvende poeng mot Vålerenga denne sesongen. Imponerende statistikk mot et lag som er så godt strukturert defensivt.

21. min.: Klavestad vinner pucken i midtsonen for Oilers. Drar seg fint inn.

21. min.: Pucken er droppet i Furuset Forum. Den andre perioden spilles nå.

Første periode:

20. min.: Første periode er over. Vålerenga leder 1-0 mot Oilers. De leder også skuddstatistikken 8-4. Likevel har Oilers vært på i duellspillet. Bjorkstrand vil nok bruke pausen på å snakke om å gjøre det enkelt i offensiv sone. Oilers må skyte raskere.

19. min.: Oppøyen skyter fra litt avstand, men Holm tar den med snapphansken.

19. min.: Oilers stormer rett i angrep. Schwartz er frisk!

19. min.: Mål 1-0 Lindström scorer i overtall for Vålerenga. Ser ut til å gå via Rokseths skøyte. Da blir det vanskelig for Holm å ta den.

18. min.: Klavestad får to minutter for hekting mot Oppøyen. Undertall for Oilers

18. min.: Helt annen innsats fra Oilers i dag. De går mye på skøyter og er tett på det som skjer.

16. min.: Vålerenga er fullt lag igjen.

15. min.: Trettenes står bak mål og serverer Tommy Kristiansen. Søberg får ikke kontroll på den, men Eklund kommer inn bak og hjelper målvakten sin.

15. min.: Ustrukturert fra Oilers. Blir veldig tunge på venstresiden når de skal vinne pucken i offensiv sone, og Vålerenga stormer framover. Dropp i offensiv sone for Vålerenga, i undertall.

14. min.: Oilers holder lenge på pucken, men til slutt blir det utvisning til VIFs Gunnarsson. To minutter for slashing. Overtall for Oilers! Utvisningen blir for det som skjedde mot Kissel, ikke Zajac.

13. min.: Kissel med en stor sjanse for Oilers, Zajac blir tatt. Det blir avventende utvsining.

11. min.: Rekken med Brassart, Hoff og Kristiansen står bra mot et strukturert Vålerenga.

10. min.: Zajac er tilbake, og Oilers har levert et solid undertall!

9. min.: Godt undertall fra Oilers, så langt. Lar ikke Vålerenga komme til noen store sjanser. Får pucken ut.

8. min.: Oilers starter undertallet med å klarere sonen. Vålerenga prøver på nytt oppspill, og nok en gang spiller Oilers seg raskt ut.

8. min.: Utvisning til Zajac for slashing. Undertall i to minutter for Oilers.

7. min.: Offensivt fra Bryhnisveen. Står opp i midtsonen og vinner pucken. Oilers kommer seg raskt inn i angrepssonen igjen.

7. min.: Zajac prøver seg på en fin variant. Skyter en ispuck mot mål, Strandborg kommer på og styrer den. Søberg har full kontroll og blokkerer pucken.

5. min.: Kampen første stopp i spillet. Brassart-rekken holder pucken i offensiv sone. Han kommer selv til skudd, men pucken vil ikke inn bak Søberg i VIFs mål.

5. min.: Kvål er på isen for Oilers. Mye som tyder på at det skal benyttes syv backer i dag.

4. min.: Vålerenga holder på pucken i offensiv sone, men Hurrød blokkerer et backskudd. Da kommer Oilers seg ut og får byttet mannskap.

3. min.: Thomas Olsen entrer offensiv sone for Vålerenga og skyter. Holm har kontroll.

1. min.: Karterud vender av seg Sveum, men det blir ikke skapt noen store farligheter for hjemmelaget.

1. min.: Pucken er droppet i Furuset Forum. Kampen spilles nå. Før dropp fikk Dennis Sveum overlevert blomster, på vegne av Oilers. Vålerenga gjorde det for å hedre Oilers som seriemester.

Før kampen:

Den siste tiden har vært tung for Oilers. Storhamar vant på overtid i DNB Arena lørdag for halvannen uke siden. Etter det gikk Oilers på en smell mot tabelljumboen Grüner. Lørdag var de tilbake, og slo Stjernen 2-1 hjemme.

LES OGSÅ: KOMMENTAR: - Kan være det pinligste tapet i Oilers-historien

Nå venter et defensivt strukturert Vålerenga for seriemesterne. Vålerenga har benyttet overgangsvinduet til å hente inn Jørgen Karterud og Lars Jinghage. 25-åringen Karterud er tilbake i Vålerenga etter nesten fire år i utlandet. Jinghage kom til Vålerenga fra Köping, som spiller på svensk nivå tre. Han feirer sin 30-årsdag med å spille kveldens kamp.

LES OGSÅ: Slik skal Oilers slå VIF

Med seriegullet sikret er det poengrekorden i ligaen det spilles om. Den eksisterende rekorden er på 112 poeng, satt av Oilers i 2011/12-seosngen. Før kveldens kamp er status 106 poeng, med fire kamper igjen av seriespillet.

En annen som kan sikre seg en rekord er målvakt Henrik Holm. Klubbrekorden i Oilers er på 28 seire for en målvakt i løpet av seriespillet. Den ble satt i 2011/12-sesongen. Da var Holm ny i klubben, og Ruben Smith sikret rekorden. Den er nå tangert av Oilers’ nummer 38. Med seier i kveldens kamp setter han ny klubbrekord.

LES OGSÅ: Holm på vei mot klubbrekord

Oilers-back Nolan Zajac har dominert ligaen offensivt denne sesongen. Med sine 54 målpoeng har han satt klubbrekord for backer, i tillegg til å jakte rekorden i ligaen for backer. Den ble satt under forrige sesong av Vålerengas Stefan Espeland. Han hadde utrolige 61 poeng. Zajac bærer gullhjelmen for Oilers i kveld, som lagets beste poengplukker.

LES OGSÅ: Ofret tannoperasjon for å komme til Oilers

Kristian Forsberg, Ludvig Hoff, Thomas Berg-Paulsen, Jeppe Meyer og David Morley er alle ute med skader.

LES OGSÅ: Derfor gikk rullegardinen ned hos Tommy: - Skulle nok aldri spilt kampen mot Grüner

Oilers stiller med følgende rekker, med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Bryhnisveen - Kissel, Trettenes, Søberg.

2. rekke: Sveum, Klavestad - M. Hoff, Brassart, Kristiansen.

3. rekke: Ulriksen, Rokseth - Talge, Vikingstad, Mauldin.

4. rekke: Kvål, Haglund Mathisen (ekstraløper) - Strandborg, Schwartz, Hurrød.