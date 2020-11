Diego Maradona er død

Det melder avisen Clarin.

Avisen skriver at han ble rammet av hjertestans i huset i der han oppholdt seg i Tigre nord for Buenos Aires etter at han nylig ble utskrevet fra sykehus der han var operert for en hjerneblødning.

Det har siden blitt meldt at han skulle gjennomgå behandling for alkoholavhengighet.

En talsmann for Maradona bekrefter overfor nyhetsbyrået at 60-åringen er død.

Maradona regnes som en av tidenes beste fotballspillere, om ikke den beste. Han var kaptein da Argentina vant VM i 1986. Han spilte blant andre for Barcelona og Napoli, i tillegg til Argentinos Juniors og Boca Juniors i hjemlandet.

Hans trenerkarriere var langt fra like suksessrik som hans spillerkarriere, men han var i en periode Argentinas landslagssjef. Hans siste trenerjobb var for Gimnasia de La Plata.

Minner

Han etterlater seg et hav av gode og dårlige minner.

Han er av mange regnet som verdens beste fotballspiller. Mye kan sies om Maradona, men det som sitter best i minnet er kampen mot England i fotball-VM 22. juni 1986.

Da scoret han to historiske mål foran 114.580 tilskuere på Azteca-stadion i Mexico by. Den første scoringen kom fra Maradonas venstrehånd.

«Guds hånd»

Dommeren Ali Bin Nasser oppfattet ikke handsen og godkjente målet. Det er denne hendelsen som er blitt kjent som «Guds hånd».

Maradonas andre mål for dagen var ikke mindre spektakulært. En 65 meters dribling forbi seks engelske spillere endte med scoring i det som er blitt kalt «århundrets mål» eller «det kosmiske svevet» i Argentina. Målet er kåret til 1900-tallets vakreste av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Maradona bar et ellers ganske ordinært argentinsk landslag til VM-gull det året.

Ustoppelig

Maradona var fotballens Harry Houdini. Han dirket opp så godt som alle forsvar og kom seg løs. Dette er blant annet sagt om ham opp gjennom årene:

Lionel Messi: – Selv om jeg spilte i en million år, ville jeg ikke komme i nærheten av Maradona. Han er tidenes beste fotballspiller.

Michel Platini: – Det Zinédine Zidane kunne gjøre med en ball, gjorde Maradona med en appelsin.

Carlos Tevez: – Diego er for alle argentinere Gud, og slik vil det være for alltid.

Glenn Hoddle: – La oss være ærlige: Maradona vant VM i 1986 alene. Resten av laget hans var ordinært.

Enkle kår

Den lille argentineren vokste opp i en fattig familie i slumbyen Villa Fiorito i den sørlige utkanten av Buenos Aires. Han var nummer fem i en søskenflokk på åtte, og to yngre brødre ble også profesjonelle fotballspillere.

Det gikk tidlig gjetord om guttens talent. Han hadde en venstrefot av en annen verden, og han ble oppdaget av talentspeidere i svært ung alder. Som 12-åring underholdt han tilskuerne i toppkamper ved å utføre balltriks i pausene.

– Han hadde bare fotball. Han var ikke utdannet eller sofistikert. Han var trøyeløs og barføtt. Han var en gategutt som hadde fått en gave fra Gud, har familievennen José Trotte sagt.

Fotballen dro Maradona opp av slummen. Den var hans gullbillett.

Legendestatus

Dribleglade Maradona debuterte på landslaget som 16-åring i februar 1977, og mange mente det var en tabbe at han ikke fikk være med under VM på hjemmebane som 17-åring i 1978. Der sikret Argentina seg likevel VM-tittelen.

Hans første møte med VM kom derfor først i 1982. Maradona deltok også i VM i 1990 (tap for Vest-Tyskland i finalen) og 1994, selv om det siste mesterskapet i USA ble av den skamfulle sorten. Det vakte oppsikt i en hel verden da det funnet spor av efedrin i en dopingkontroll, og han ble kastet ut av mesterskapet før gruppespillet var over.

Han startet sin klubbkarriere i hjemlandet, men som 21-åring gikk ferden videre til Europa. Barcelona ble første stoppested. Katalanerne betalte fem millioner pund til Boca Juniors, og det gjorde ham til verdens den gang dyreste fotballspiller.

Men det var de sju årene han fikk i Napoli som bidro mest til hans legendestatus på klubbplan. Der regnes han som en «gud» den dag i dag, etter to seriegull.

Etter endt karriere har han forsøkt seg som både klubb- og landslagstrener (Argentina) uten den helt store suksessen.

Maradona har ikke bare hatt det lett i etterkant av karrieren. Han slet med overvektsproblemer, psykiske problemer, alkohol- og kokainmisbruk, men fansen glemte ham aldri. Han har mottatt flere hedersbevisninger og ærestitler.

Nå sørger en hel fotballverden etter at Maradonas liv med opp- og nedturer er slutt.

Fakta om Diego Maradona