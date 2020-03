Dette er idrettspermitteringene

Følg RA Sporten på Facebook!

Dette er klubber og forbund i norsk idrett som har måttet gå til permitteringer på grunn av konsekvenser av spredningen av koronaviruset:

Fotball:

* 27/3: Mjøndalen permitterer hele spillertroppen.

* 26/3: Viking Fotball permitterer spillerne, som beholder 25 prosent stilling.

* 23/3: Sarpsborg permitter 25 ansatte, men ingen i spillerstallen.

* 22/3: Landslagstrener for menn, Lars Lagerbäck, går ned 20 prosent i lønn som følge av koronaviruset. Det samme gjør Per Joar Hansen, Martin Sjögren og Anders Jacobson.

* 20/3: Molde permitterer alle klubbens ansatte med unntak av A-laget.

* 20/3: 1. divisjonsklubben Ull/Kisa permitterer alle trenere og støtteapparatet samt A-lagets spillere. Nesten alle i administrasjonen blir også permittert.

* 19/3: Vålerenga permitterer spillerstallen for menn, to dager etter at det samme skjedde med kvinnelaget. Unntaket er fire spillere som ikke tjener nok til å få dagpenger. Også trenere og administrasjon permitteres.

* 19/3: Brann permitterer 25 ansatte i administrasjon, drift og akademiet. Ledergruppa, spillerne og trenerteamet går ned 20 prosent i lønn.

* 19/3: Notodden permitterer spillere, trenere og øvrig administrasjon. Enkelte ansatte permitteres delvis slik at man får ivaretatt driftskritiske arbeidsoppgaver.

* 19/3: Strømsgodset sender ut permitteringsvarsel til alle sine spillere og trenere.

* 19/3: Aalesund permitterer alle ansatte helt eller delvis. Spillerne meldes i karantene og følgelig sykmeldte.

* 19/3: Mjøndalen permitterer administrasjonen i klubben.

* 19/3: 1. divisjonsklubben HamKam varsler permittering av alle ansatte i klubben på ubestemt tid.

* 18/3: Stabæk Fotball sender ut permitteringsvarsel til 33 ansatte, spillerne fredes foreløpig.

* 18/3: Norges Fotballforbund permitterer rundt 100 av sine ansatte i ulike prosentsatser. Ledergruppas lønn reduseres med 20 prosent.

* 18/3: Rosenborg permitterer 39 personer i klubben. Spillerne holdes foreløpig utenfor.

* 18/3: Haugesund permitterer alle med unntak av fem spillere.

* 18/3: Kristiansund permitterer administrativt ansatte. Spillere og trenere holdes foreløpig utenfor.

* 18/3: Sandefjord sender permitteringsvarsler til sine spillere og trenere. Ansatte i administrasjonen og klubbdriften er allerede varslet.

* 18/3: 1.-divisjonsklubben Sandnes Ulf permitterer hele spillergruppen og deler av trenerapparatet.

* 18/3: Den nye 1.-divisjonsklubben Øygarden permitterer alle sine ansatte.

* 18/3: 1. divisjonsklubben Sogndal permitterer 42 av sine ansatte i klubben.

* 17/3: Vålerenga Fotball permitterer 55 ansatte, inkludert spillere og trenere i toppserielaget for kvinner. Eliteserielaget for menn blir ikke berørt.

* 17/3: Toppserielaget Avaldsnes permitterer spillere og trenere.

* 16/3: Toppserielaget Arna-Bjørnar permitter sine spillere.

Håndball:

* 26/3: Sola Håndball permitterer spillerne, trenerne og administrasjonen.

* 19/3: Elverum håndball permitterer 20 av sine ansatte 80 prosent. 16 ansatte spares. ØIF Arendal, Drammen, Kolstad, Haslum, Halden, Nærbø, Runar og St. Hallvard er andre klubber som har sendt ut permisjonsvarsler.

* 18/3: Byåsen permitterer samtlige ansatte. Spillerne tilbød seg midlertidig lønnskutt på 50 prosent, men det var ikke nok til å unngå permitteringer.

* 18/3: Storhamar permitter 25 personer i klubben også Molde, Aker, Fredrikstad og Gjerpen har foreløpig varslet om permitteringer.

Ishockey:

* 18/3: Sparta permitterer spillere, støtteapparat og administrasjon.

* 17/3: Frisk Asker, Stjernen og Vålerenga permitterer sine ansatte

* 13/3: Storhamar permitterer alle sine ansatte

* 12/3: Stavanger Oilers permitterer spillere, støtteapparat og de fleste i administrasjonen.

Skiskyting:

* Norges Skiskytterforbund permitterer rundt 20 personer fra 23. mars og 20 dager framover.

Ski:

* 27/3: Norges Skiforbund permitterer 96 medarbeidere.

* 17/3: Norges Skiforbund varsler permisjoner og full stopp i reisevirksomheten.

Trav:

* 19/3: 22 ansatte i Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Trav (NT) permitteres.