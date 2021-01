På et år har han gått fra å være helt ukjent til «kongen av Stavanger». 2020 var et vanskelig år for mange, men et eventyr for Henrik Heggheim. Her med beviset på at han er Årets Viking. Han er den nest yngste som får hederstittelen i historien etter Yann-Erik de Lanlay i 2011. Han var kun et par måneder yngre. Foto: Espen Iversen