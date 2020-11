«Det finnes aldri en god timing for å gi Bjarne sparken»

Følg RA Sporten på Facebook!

Veivalget om å skille lag med Berntsen etter denne sesongen – og ikke la ham få fullføre det siste kontraktsåret som trener – er en som har ligget litt i luften en stund.

Ikke fordi resultatene har vært spinnhakkandes galne i år sett under ett, men fordi Viking på flere fronter allerede har gjennomgått en fornyelse. De har en pur ung daglig leder, en pur ung økonomisjef – og de har to unge svært talentfulle trenere i Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen.

At et samlet styre sto bak avgjørelsen tyder også på at dette var noe en følte var sterkt nødvendig for å komme videre. Når du har Berntsen i klubben er han sjef. Sånn er det bare. ’

Detaljstyringen, og hans mer autoritære lederstil, har høyst sannsynlig gått på kollisjonskurs med både nye og gamle koster i klubben. Historiene om dette har man hørt hver gang Berntsen har vært involvert. Han legger seg noen ganger borti ting som egentlig ikke er hans felt. Bjarne er sjef. Mye på godt, men også på vondt – selv om han kanskje ikke mener det slik.

Dette skiftet var i så måte ikke direkte uventet.

Men: Når styreleder Thor Steinar Sandvik sier at Viking så på dette som en god timing for endringer er likevel å dra det meget langt retorisk.

Det finnes aldri en god timing for å gi Bjarne Berntsen fyken. I alle fall ikke nok en gang.

Og det er faktisk det er det Viking har gjort her. De har kvittet seg med mannen som har reddet klubben gang på gang. De har kvittet seg med klubblegenden Bjarne Berntsen. Denne gangen er det sannsynligvis for godt.

Styret kan gjerne si at det måtte gjøres. Klubben kan også ha veldig gode grunner for å ta valget. Men da må de i langt større grad konkretisere utad hvorfor dette valget måtte tas.

Berntsen sa så seint som tidlig i høst at han følte han fint kunne ta på seg en annen rolle i klubben – uten å bli sjuende far i huset. Etter det RA kjenner til ble Berntsen nå tilbudt en ettårig jobb som sportslig leder i klubben. Berntsen ønsket to. Det ville ikke Vikings styre gå med på. Det er lett å skjønne at han gjerne ville hatt et lengre perspektiv på en slik rolle. Her er han i praksis blitt skjøvet ut.

Dersom Berntsen er dypt skuffet og sint nå er det ekstremt lett å skjønne.

Han kan lett understøtte sitt perspektiv med fakta. Han har reddet klubben ved flere anledninger økonomisk. Han har også produsert resultater som trener. Disse inkluderer ved siste korsvei et opprykk – og noe så sjeldent som en tittel i sin siste runde som trener.

Når styret til Viking nå tok grep er det sannsynligvis fordi de følte de måtte. Fordi organisasjonen rundt Berntsen har ønsket det. Noen av spillerne kan nok også ganske så sikkert ha ønsket seg noe nytt. Det er heller ikke unaturlig etter tre år.

Når Sandvik og co. tar et såpass tøft valg som dette handler det timingmessige mest om at en ny trener må være med på å påvirke neste års stall. I den forstand har de helt rett med at timingen er rett.

Samtidig forplikter denne avgjørelsen voldsomt. Når Berntsen skiftes ut henger det åpenbart sammen med at man ønsker å endre vei på mange felt.

Høyst sannsynlig vil vi nå komme tilbake til en hverdag hvor spillerrekrutteringen i noe større grad vender seg bort fra å nærmest utelukkende tenke kortreist.

Kanskje vil man også endre noe i spillestil? Det skjer ofte med nye trenere.

Så er det liten tvil om hvem som kommer til å overta. Klubben har vært klare på at de først og fremst ser internt denne gangen. Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim lovprises av de fleste.

Ettersom Lunde Aarsheim har hatt sine åpenbare utfordringer på hjemmefronten med sykdom i år kan styret nok også lettere ta et valg mellom de to assistentene nå.

For om de går for en ny hovedtrener med eneansvaret fra 1. januar 2021 vil det overraske meg stort om han ikke heter Morten Jensen.

Uansett legger nå styret i klubben hodet på blokken. Dette er skyhøyt spill – med enda tydeligere mål om at Viking skal ta opp kampen om en plass blant lagene helt i toppen av Eliteserien.

Det er nå Viking vil ta det neste steget.

Og de er villige til å knuse egg på veien.