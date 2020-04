«Det er lett å skjønne at mange involverte undrer seg kraftig»

Følg RA Sporten på Facebook !

At den første til å helle malurt i gledesbegeret var Idrettsrådets leder Arne Thorsen-Eie fikk mange til å irritere seg relativt kraftig.

Fotballklubber og golfklubber var blant dem som skjønte lite av at det som skal være deres «egen mann» og organisasjon ønsket å trenere – slik at den fulle stansen i idretten lever videre her. For det er det Idrettsrådet i praksis gjør ved å gi den lokale idretten beskjed om å vente på kommunens vurderinger og egne lokale retningslinjer.

Det er også svært spesielt at Thorsen-Eie hevdet til RA at idretten liker å forholde seg til skal og må – ikke bør og kan. Da tror jeg han kraftig undervurderer både modenhet og dømmekraft hos de fleste av menneskene han faktisk er ansatt for å serve.

Idrettsrådets primære oppgave som et kommunalt råd er å være et serviceorgan for klubber og lag i Stavanger. De skal tilrettelegge for best mulige forhold og rammeverk for idretten her. Det er lett å skjønne at mange av de involverte undrer seg hvordan Thorsen-Eie og Idrettsrådet utøver sin rolle ved å overstyre Helsedirektoratet.

Thorsen-Eie peker på dugnaden. Alle for én tanken som idretten til nå lojalt har fulgt. Han er også bekymret for smitte.

Så er det begrenset hvor lenge et samfunn kan være helt stengt ned og hvor lenge det aksepteres å ikke kunne gjøre ting som åpenbart ikke er smittefarlig. Spesielt ikke når sentrale myndigheter gir grønt lys. Det er et rødt flagg foran nesen og nærmest en oppfordring til «sivil ulydighet».

Klubbene i distriktet er i krise. De behøver all aktivitet som er mulig å få til – selv om det er i små doser. At medlemmene ser at det skjer noe vil umiddelbart gjøre noe med betalingsviljen på kontingenter.

Det tror jeg Idrettsrådet skal ta inn over seg – selv om de helt sikkert har de beste intensjoner. Hvis ikke vil fort tilliten til organisasjonen svekkes kraftig blant store deler av medlemsmassen den skal være til for.