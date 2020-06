Det blir en annerledes idrettsgalla i 2021

I en pressemelding fra Norges idrettsforbund heter det at idrettsgallaen i 2021 får en annerledes form enn seerne er vant til. Dette skyldes i hovedsak at konkurransegrunnlaget for 2020, som følge av koronasituasjonen, gjør at de fleste klassene vil mangle prestasjonsgrunn som kvalifiserer for juryering.

Situasjonen som råder vil også sannsynligvis gi betydelige forskjeller i konkurransegrunnlaget for de ulike idrettene.

Det er også grunnen til at jubileumsgallaen, som skulle ha vært avholdt i Trondheim 9. januar 2021, er flyttet til 8. januar 2022.

20-årsjubileet for Idrettsgallaen skal markeres i en direktesending på NRK 9. januar neste år, der nye og gamle idrettshelter og -prestasjoner skal hylles og feires. I den forbindelse skal det deles ut priser i klassene årets ildsjel, årets forbilde og årets hederspris.

– Styret mener dette er en god beslutning for både idretten og NRK. De siste månedene har vi diskutert hva som vil være den beste løsningen i denne situasjonen, og det mest rettferdige og forutsigbare for alle parter, er å flytte gallaen til 2022, sier styreleder for idrettsgallaen, Ivar Ragne Jenssen.

(©NTB)