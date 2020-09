«Derfor er den neste årets viktigste kamp»

Følg RA Sporten på Facebook!



Da Viking-problemene var som størst i sommer handlet det etter mitt syn først og fremst om et lag som ikke fikk betalt for prestasjonene.

Derfor var det ingen grunn til å få panikk tross for en særdeles dyster tabellplassering.

Så snudde det også voldsomt med noen små justeringer som Torsteinbø opp, Andresson inn og Løkberg ned i dypet.

Siden 9. august er Viking ubeseiret. Marginene er med, Veton Berisha scorer og Bjarne Berntsen er igjen kul.

Men hva nå?

Viking ligger kun seks poeng bak Molde på fjerdeplass. Den plasseringen kan gi europaligakvalifisering med avlyst NM. Det vil skje om NFF ikke bestemmer seg for å spille tidligcup i 2021 med finale i mai.

Ingenting tyder på at det blir mulig med dagens smittetrykk. Fjerdeplass vil fort kunne bli et naturlig mål for fortsettelsen i Viking. Det vil også bety en naturlig progresjon fra femte i 2019.

Å ta igjen seks-syv poeng på lagene i medaljestriden er ikke umulig, men det er vanskelig. Poengsnittet som har gitt fjerde de siste ti årene er 49,9. Skal Viking opp på 50 poeng i år må de ta 2,2 poeng i snitt i de siste ti kampene. Beintøft, men mulig.

For hver kamp Viking vinner kommer de nærmere det neste tapet. Oppgjøret mot Strømsgodset på søndag blir fort årets viktigste så langt i mitt hode. Kort og godt fordi kamp nummer 20 langt på vei vil sette scenen for avslutningen sportslig. Den vil også indirekte bety enormt mye for forutsetningene for 2021.

Vinner Viking sin siste kamp før landslagspausen også er det «game on». Da er motstanderne på reelt skuddhold. Det blir langt lettere å holde på «desperasjonen» etter å vinne som er så viktig.

Skulle de tape blir situasjonen fort at de befinner seg i et tabellvakuum midt på treet. Det blir vanskeligere å motivere seg. Entusiasmen i by og omgivelser vil forsvinne litt naturlig i høstmørket.

Derfor mener jeg også at hjemmekampen mot Strømsgodset på søndag blir årets soleklart viktigste kamp.

Entusiasmen er viktigere enn noensinne akkurat nå.

Grunnene til det er åpenbare. Vikings markedsavdeling skal de neste månedene ut i et marked som er mer usikkert enn noen gang for å selge inn 2021. Midt i en pandemi skal de fornye 80 prosent av avtalene. De behøver selvsagt absolutt all hjelp de kan få.

Hva tenker sponsorene om å forlenge avtalene i en så usikker situasjon? Syns tilskuerne det er greit å nok en gang kjøpe sesongkort de ikke vet om de får bruke kommende sesong? Og hva med planene om å ta det neste steget både på banen – og i form av oppgradering av anlegget med tak?

Forutsetningene for fortsettelsen vil fort bli enormt mye bedre om laget kan makte å fortsette med å prestere som nå.

Det er bare å kjøre på!

