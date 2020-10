Den grusomme seriestarten til Oilers fortsatte

Følg RA Sporten på Facebook !

3. periode:

60 min.: Slutt i DNB Arena. Oilers taper igjen. 1-2. 29-33 i skudd.

59 min.: Aiaiai! Balcers i tverrligger med 1 sekund igjen. Det var nære det!

59 min.. Måååål! 1-2! Der sitter den endelig med 42 sekunder igjen! Costello får trykket den inn. Brassart og Kissel med assistene.

59 min.: Selv ikke i spill seks mot fem klarer Oilers å skape de virkelig store sjansene!

57 min.: Holm står fortsatt han. Nå tar Oilers timeout. Han blir sittende på benken etter timeout.

56 min.: Nå må det vel snart være på tide å gamble med å ta ut Holm her.

55 min.: Sveum og Kissel skaper litt rabalder. Oilers prøver i det minste nå. Problemet er at de ikke får de store og klare sjansene. Frisk er også solide. Det skal sies.

54 min.: Ulriksen i tverrligger! Hiver av gårde en puck fra blå som skifter litt retning. Nære!

53 min.: Der klarte Oilers å skape litt rabalder foran Dahlberg, men det var første gang i perioden. Uten at det ble virkelig farlig.

51 min.: 24-31 i skudd totalty sett. 2-6 i en periode hvor Oilers skal prøve å hente opp Frisk. Sier det meste.

49 min.: Oilers har fryktelig lite å by på her. Klarer ikke å true Frisk. Det er heller ikke noen temperatur å snakke om.

45 min.: Farlige skudd både fra Rumble og Berg-Paulsen. Oilers kjører litt på her nå.

44 min.: Søberg skjærer inn. Prøver å dra ut Dahlberg, men lykkes ikke.

43 min.: Farlig skudd i nærmeste fra Bjørkung.

42 min.: Oilers rir av nok et undertall.

41 min.: Spillet i gang igjen. Frisk i overtall.

2. periode:

40 min.: Pause. Oilers starter 3. periode i undertall. 1.34 igjen av utvisningen.

39 min.: Utvisning Oilers med 26 sekunder igjen av perioden. Rumble for å blokke pucken med hånden. Rumble har for øvrig vært direkte svak.

39 min.: Litt bedre i andre del av denne perioden fra Oilers.

36 min.: Brassart skjærer inn. Skyter rett på Dahlberg.

35 min.: 18-22 i skudd totalt så langt.

33 min.: Oilers holder greit unna igjen. Undertallet har i det minste vært bra.

31 min.: Utvisning Oilers. Idiotisk tripping fra Rumble - som har vært svak. Akkurat da Oilers var i ferd med å feste grepet her - så må de spille undertall.

30 min.:Enorm sjanse Kissel! Nydelig redning fra Dahlberg.

29 min.: Kissel nære med en runde kjøkkenveien. Dahlberg redder og Kissel får pucken ut til Sveum. Kapteinen skyter like utenfor.

28 min.. Litt bedre tendenser fra Oilers nå. Krabben Talge har blant annet tatt litt tak her.

25 min.: Ingen tillitvekkende start fra Oilers i andre periode heller. Dette er flate greier.

22 min.: Rokseth prøver seg fra distanse. Dahlberg blokkerer.

21 min: Måååål! 0-2! Skudd i stangen fra Bjørkung og returen kunne Hampus Gustafsson sette i nærmest åpent nett. Alt kom etter en grusom feilpass fra Østby.

21 min.: Da er spillet i gang igjen.

1. periode:

20 min.: Perioden slutt. 10-15 i skudd. Problemene fortsetter for Oilers.

19 min.: Ulriksen får pucken upresset på fint skuddhold, men Dahlberg redder. Godt forarbeid i forecheckingen fra Kissel.

18 min.: Oilers rir greit av utvisningen.

16 min.: Utvisning Oilers. Kissel lemper pucken over vantet og må slappe av i de neste to minuttene.

16 min.: Holm mister masken. Stans i spillet.

15 min.: Mååååål! 0-1! Frisk etablerer seg og spiller hurtige kombinasjoner. Skudd fra droppsektor fra Valvæ Olsen i nærmeste hjørnet. Assist Bastiansen. Aiaiai! Oilers i mer trøbbel.

15 min.: 7-11 i skudd. Oilers på ingen måte veldig gode så langt - selv om de ikke har vært svake heller. Men det er noe som mangler. De dominerer ikke motstanderne slik vi vet de kan.

13 min.: Strålende redning av Holm. Frisk kommer seg inn fra kant. Alt for enkelt.

12 min.: Frisk-legende Anders Bastiansen er for øvrig 40 i dag. Gratuleres på tuben her. Fin gimmick.

11 min.: Frisk fulltallige. Svakt powerplay igjen av Oilers.

10 min.: Bryhnisveen med en horribel pasning ut mot blå uten adresse! Frisk får komme alene med Holm, men Holm redder.

9 min.: Utvisning Frisk! To minutter på Krogdahl for knetakling. Oilers i overtall nå.

9 min.: Så får Frisks Bjørndal en enorm sjanse! Holm har ikke kontroll og pucken fri i målgården, men Oilers får ryddet opp med et nødsskrik.

8 min.: Kissel og Balcers nære! Oilers kjører litt på her nå.

7 min.: Klavestad og Morley med to fete tilbud! Klavestad nære på åpent målskrått med Dahlberg på en liten luftetur. Keeperen kom seg tilbake, men det var på håret.

6 min.: God sjense Costello! Dahlberg får slått pucken over!

5 min.: Oilers fulltallige. Solide greier. Frisk fikk ikke avsluttet på mål.

3 min.: Utvisning Oilers. Interference på Bryhnisveen. Oilers i undertall.

2 min.: Vikingstad med første farlig het for Oilers. Skyter like utenfor fra litt skrått hold. Like etter prøver Talge seg kjøkkenveien, men Dahlberg henger med.

1 min.: Frisk løsner første skudd i kampen mot Holm.

1 min.: Oppgjøret i gang i DNB Arena! Kan Oilers reise seg?

Før kampen:

Berg-Paulsen, som på mange måte fikk sitt gjennombrudd i fjor, har stort sett spilt mest i 3. rekken og 4. rekke på A-laget til Oilers så langt.

Lørdag settes han i rekke med stjernespillerne Chad Costello og Brady Brassart.

Slik Oilers har innledet sesongen kan det neppe gå mye verre enn det alt har gjort. Oilers ligger nest sist og med Berg-Paulsen får man i det minste kraft og innsats - hver gang.

Krisen i klubben bare styrket seg da de andre topplagene vant torsdag. Luken opp til Frisk og VIF kan være på smått ufattelige 18 poeng etter denne helgen.

Skal Oilers unngå det må de slå Frisk i lagets åttende kamp for sesongen. Bortelaget har overrasket - og det blir alt annet enn lett.

– Dess større avstanden opp blir jo mindre er selvsagt sjansen til å ta de andre igjen. Men for oss handler det om å komme ut av det og jobbe med et kortere målsettingsbilde. Så får vi se om vi kan kjempe oss inn i toppstriden ettervert. Her spiller nå også selvsagt de andres resultater inn, sa sportsdirektør Pål Higson til RA fredag.

Kampen lørdag er den siste før landslagspause for Oilers.

Forruten Joey Martin er også Tommy Kristiansen, André Bjelland Strandborg og Ludvig Hoff ute.



Oilers stiller dette laget med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Bryhnisveen, Østby - Søberg, Balcers, Kissel.

2. rekke: Ulriksen, Rumble - Costello, Brassart, Berg-Paulsen.

3. rekke: Klavestad, Sveum - Morley, Vikingstad, Talge.

4. rekke: Rokseth - Meyer, Hurrød, Hoff.